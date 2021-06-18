الجمعة 18 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

طبيب تغذية يقدم روشتة للمصريين: هذه الأطعمة تقوي المناعة أمام كورونا

الدكتور أسامة صلاح
الدكتور أسامة صلاح

قبل بدء الموجة الرابعة ووسط تحذيرات الأطباء من احتمالية تحوّر فيروس كورونا في الموجة الرابعة، يحاول المصريون تقوية جهازهم المناعي بالطرق الطبيعية التي تعزز من قوة جهازهم المناعي، عن طريق التغذية السليمة، حيث إن الفيروس يهاجم ذوي المناعة الأضعف وأصحاب الأمراض المناعية الذين يقعون فريسة سهلة لفيروس كورونا خلال انتشار الفيروس. 

وحول هذا الموضوع، قال الدكتور أسامة صلاح، خبير التغذية، إن من أقوى الأغذية التي تعزز الجهاز المناعي لجسم الإنسان، هو الثوم؛ حيث يعمل على مكافحة العدوى، ومحاربة الفيروسات، والبكتيريا والفطريات، ويساعد الثوم أيضًا على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين، ناصحًا المصريين بتناول الحمضيات حيث تحتوي على فيتامين سي، وتوجد في الجريب فروت، والبرتقال، واليوسفي، والليمون. 

وأضاف "صلاح" في تصريحات للدستور، أن فيتامين سي يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تساعد على مكافحة العدوى، وهذا يفسر لجوء الكثير من الأشخاص لعلاج البرد والزكام.

ونصح "صلاح" المواطنين بتناول البروكلي والسبانح، حيث تحتوي هذه الأنواع على عدة فيتامينات إضافة إلة مضادات الأكسدة والألياف، كما أن السبانخ تساعد جهازك المناعي على مكافحة العدوى بشكل أسرع ، مضيفًا أن اللوز أيضًا ضمن الأشياء التي يجب تناولها خلال اعتمادك على التغذية السليمة، حيث إنه يحتوي على فيتامين هـ، الذي يعد مفتاح نظام المناعة الصحي، كما أنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهذا يعني أنه يحتاج إلى امتصاص الدهون بشكل صحيح.

وأكد "صلاح" أن المكسرات جميعها تتميز بأنها مليئة بالفيتامين وتحتوي أيضًا دهون صحية، ناصحًا المواطنين بتناول الخضروات والفواكه بصفة دائمة والابتعاد قد الإمكان عن الوجبات السريعة التي لا تفعل شيئًا للجسم سوى الضرر، عكس ما تفعله الخضروات والفواكه التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

الموجة الرابعة أسامة صلاح خبير التغذية فيروس كورونا المناعة

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