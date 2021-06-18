وزير الزراعة يوجه بتكثيف متابعة الزراعات ومحطات التقاوي بالفيوم

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على كافة الإيجابيات والسلبيات والعمل على الحل الفورى للمشاكل.

وقام الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي بزيارة للزراعات بمحافظة الفيوم، وحضور الدكتور رأفت أبوهشيمة عبد العزيز، مدير عام إدارة فحص واعتماد التقاوى بمحافظة الفيوم، بالمرور على محطة غربلة كفور النيل بالفيوم والتقى مع كافة العاملين بالمحطة والوقوف الميدانى على تجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ومدى كفاءة العمل بمحطة الإعداد.

وقال الدكتور أحمد عضام، إنه تم من خلال المتابعة الميدانية معاينة مراحل تجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية تماشيا مع خطة الوزارة فى دعم المزارع وتوفير احتياجاته من التقاوى للمحاصيل المختلفة، والتأكد من استقبال المحصول الخام واستلامة بمحطة الإعداد والغربلة ومراجعة تصريح النقل الخاص بكل كمية ومطابقة الأوزان بها والتأكد من أن العبوات مُحكمة حسب التعليمات ومرصصة ومختومة بختم تحت الفحص والتمريك يكون واضح على العبوات، كما تم القيام بالمرور ومتابعة حقول القطن الإكثار جيزة 95 بالمحافظة.

وكان قد أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الوزارة استعدت لموسم زراعات الذرة الشامية بتوفير جميع التقاوى مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، مضيفا أنه من المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان، ومليون و500 ألف فدان ذرة ابيض، مشير الى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.