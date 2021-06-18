«السياحة» تستضيف نائبة وزير الثقافة الروسي بمنطقة أهرامات الجيزة

استضافت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة 18 يونيو الجاري، نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا، والوفد المرافق لها فى زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا 2021-2022، تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وكان في استقبالها أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، والذي اصطحبها والوفد في جولة داخل المنطقة، واستهلتها بزيارة هرم خوفو من الداخل، ثم منطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول.

وفي نهاية الجولة، أعربت نائبة وزير الثقافة الروسي والوفد المرافق لها عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم أمام هرم خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، ومنطقة البانوراما وابو الهول.

جدير بالذكر أن فعاليات الافتتاح الرسمي لعام التبادل الإنساني المصري الروسي ستبدأ مساء اليوم من خلال تنظيم حفل لفرقة "بريوسكا للفنون الشعبية" الروسية بدار الأوبرا المصرية.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، قد أكد أن التقرير الصادرة من الوفود الأمنية الروسية التي زارت مصر نهاية الشهر الماضي عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصر لحماية سائحيها في المطارات المصرية والمنتجعات السياحية كانت جيدة.

وأكد في تصريحات صحفية ان هناك وجود تنسيق وتواصل على مستوى حكومي بين مصر وروسيا، لوضع استراتيجية استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، علاوة على تواصل مع الشركات السياحية والوكلاء بالخارج لبدء إعداد برامج ترويجية مشتركة، مشيرا إلى أن المقصد السياحي المصري مستعدا لاستقبال السائحين من مختلف الدول، خاصة أسواق أوروبا الشرقية وكرواتيا وكازاخستان وبيلاروسيا، وقد شهدت الأخيرة تزايدا كبيرا في الحركة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية.

وأنه سیتم إطلاق حملة ترویجیة دولیة لمصر لمدة 3 سنوات قبل بدایة خریف هذا العام للترویج السیاحي لمصر بصورة أكبر وجذب المزید من السائحین إلیها.

واشار الوزير في تصريحات صحفية أن الوزارة اطلقت حملة مكبرة لمصر بالخارج بهدف تحسین الصورة الذهنیة لمصر بالخارج، حيث تعاقدت الوزارة في ینایر الماضي مع أحد التحالفات الدولیة لإعداد استراتیجیة سیاحیة إعلامیة والتي من المقرر أن یقوموا بالانتهاء منھا وتسلیمها في شهر یولیو المقبل.

وزير الاثار

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