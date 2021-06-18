الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مجلس كليَّة اللاهوت الإنجيلية يعتمد الدَّرجات العلميَّة للدفعة 150

عاطف مهني
عاطف مهني

اعتمد مجلس كليَّة اللاهوت الإنجلية برئاسة الدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس الكلية، والدكتور القس عاطف مهني، عميد الكلية، في اجتماعه الدَّوري، الدَّرجات العلميَّة للدفعة 150، والتي شملت تخرُّج طلاب برامج: ماجستير اللاهوت والرِّعاية MDiv، وماجستيرالإعلام والقيادةMML، وماجستير اللاهوت ThM باللغة الإنجليزية، وماجستير القيادة والإدارة MLM باللغتين العربية والإنجليزية، وماجستير الآداب في اللاهوت MAT.

ومن المُقرَّر أن تحتفل الكُليَّة بتخرُّج الدفعة 150 الجمعة 17 سبتمبر 2021، في الكنيسة الإنجيليَّة في مصر الجديدة، بمشاركة عددًا من قادة الكنيسة الإنجيلية بمصر.

مجلس الكلية يتفقد مراكز الكنيسة 

وكان مجلس الكلية، قبل اجتماعه، تفقد مراكز الخدمة داخل المبنى الملحق بالكلية منها : مركز الكنيسة والمجتمع، المكتب الإعلامي، مكتب الأونلاين، مركز العبادة (مرثا روي)، استديو التصوير والبث المباشر، قاعات الاجتماعات والمحاضرات.

تاريخ كلية اللاهوت الإنجيلية
كلية اللاهوت الإنجيلية هي المؤسسة التعليمية للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر،  وتأسست كلية اللاهوت الإنجيلية عام ۱۸٦۳ بهدف إعداد رعاة وتدريب قادة للكنيسة الإنجيلية  والكنائس المختلفة في مصر والعالم العربيّ، وللجاليات العربيّة بالخارج ليكونوا مؤَهَلِين لخدمة الكنيسة والمجتمع.

كلية اللاهوت تستقبل جميع الطوائف المسيحية

 وتهدف الكلية الى إعداد خدام و قسوس مكرسين للعمل الرعوي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر وإعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي وتقوم الكلية بتدريب قيادات الكنيسة من العلمانيين في القطاعات المختلفة  قادة- أسرة - مرأة- شيوخ- شمامسة.

وتستقبل كلية اللاهوت الدارسين من مختلف الطوائف المسيحية الذين يرغبون فى اكتساب المعرفة اللاهوتية التي تؤهلهم لمجالات الخدمة المتعددة.

كان أول مكان تستخدمه الكلية مقراً لها هو عوامة (أيبس) والتي استخدمت كقاعة للدراسات اللاهوتية والتدريبات العملية حيث كانت القرى التي ترسو عليها العوامة فى طريقها للصعيد مكاناً للتدريبات العملية للطلاب ثم تنقلت فى أكثر من مكان حتى استقرت بمقرها الحالي بالعباسية سنة ۱۹۲٦.

على مر ۱٥۰ سنة خرّجت الكلية قيادات متميزة في مجالات الرعاية وخدمة الكلمة و الكرازة والإدارة و خدمة التنمية والكتابة حيث خدموا الكنيسة والمجتمع، وبعضهم خدموا كمرسلين في دول المنطقة أو في الغرب للجاليات العربية في المهجر

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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