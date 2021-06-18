الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«إندبندنت»: ترامب أدرك أنه ليس لم يعد رئيسًا بعد قمة بوتين وبايدن

دونالد ترامب
دونالد ترامب

عقب شهور من خروجه من البيت الأبيض، أدرك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أخيرا أنه لم يعد رئيسا عندما رأى جو بايدن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضحت القمة الأمريكية الروسية التى عقدت في سويسرا أخيرا للرئيس الأمريكي السابق، أنه لم يعد في السلطة، وفقا لماغي هابرمان من صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت هابرمان "هذا هو الحدث الذي أكد للأشخاص المحيطين بترامب والرئيس السابق نفسه حقيقة أنه لم يعد رئيسا".

وتابعت هابرمان "كان هذا هو نوع الحدث على المسرح العالمي، الذي حظي باهتمام كبير، وكان عبارة عن لحظة حقيقية أدرك أن شخصا اخر هو الرئيس الان وليس دونالد ترامب".

وفى السياق ذاته، أفاد جون بيرمان، من شبكة سي إن إن الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكى السابق وفريقه بدوا حساسين بشكل خاص بشأن القمة.

وقال بيرمان: "أرسلت منظمته بريدا إلكترونيا بالأمس لإخبار الجميع بأنه أكثر شعبية من أي وقت مضى إنه زعيم الحزب الجمهوري".

وتابع بيرمان :"يبدو أن الأمر يهمه حقا".

وعقب انتهاء القمة بين بايدن وبوتين، ظهر ترامب على قناة فوكس نيوز وادعى أن ذلك كان يوما جيدا لروسيا.

وقال ترامب خلال اللقاء "لم نحصل على أي شيء أعطينا روسيا مسرحا كبيرا جدا، ولم نحصل على شيء".

وتابع ترامب "لقد تخلينا عن شيء ذي قيمة لا تصدق أوقفت خط الأنابيب نورد ستريم بنفسي، ولكن تمت إعادته، ولم نحصل على شيء بالمقابل".

وعقب انتهاء القمة، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالجيدة والإيجابية.

وقال بايدن عقب انتهاء القمة الأمريكية الروسية في العاصمة جنيف، إن انتقادات بوتين لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة سخيفة، علي حد تعبيره.

وأوضح بايدن أنه ناقش مع بوتين الملف النووي الإيراني وأزمتي سوريا وليبيا، مشيرا إلى أنه ليس لدي الولايات المتحدة أي مشاكل في التبادل التجاري مع روسيا.

وأكد بايدن أنه تم الاتفاق مع روسيا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مقرا في الوقت ذاته بأن هناك خلافات مع روسيا تحتاج إلى كثير من العمل لحلها.

وتابع: “ناقشت مع بوتين الأمن السيبراني ونرفض الهجمات على بنيتنا التحتية، ولن نتساهل مع انتهاك سيادتنا والتدخل في الانتخابات وسنرد عليها".

البيت الأبيض جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين القمة

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