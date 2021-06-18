الأمن العام يضبط سيدة بتهمة قتل طفلتي زوجها فى الإسكندرية

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على سيدة قتلت طفلتي زوجها، حيث تلقى قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، إشارة من مستشفى العامرية العام باستقبال جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة دائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من أعلي.

وأكد والدها "عامل" وشقيقة والدها "ربة منزل" مقيمان بذات العنوان، أنه أثناء لهو المتوفية أعلي سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت، ما أدي لوفاتها، ولم يتهما أو يشتبها في أحد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، إلي سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات، في ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها، وأن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما "ربة منزل" مقيمة بذات العنوان، فتم ضبطها.

وبسؤال المتهمة اعترفت، وعللت ذلك بسبب قيام الطفلة الأولي بإحداث الوقيعة بينها وزوجها (والدهما) بتحريض من جدتهما، وأكدت قتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.