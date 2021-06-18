الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«فستان أسطوري والتفاف صديقات العروس».. مشاهد من حفل زفاف ابنة علا غانم

ابنة علا غانم
ابنة علا غانم

احتفلت الفنانة علا غانم، أمس الخميس، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، على عبد الرحمن علاء رجب، وعقب انتهاء حفل الزفاف، تصدرت علا غانم محركات البحث وتريند وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جانب انتشار صور من حفل الزفاف، تنوعت بين صور علا غانم وصور ابنتها العروس، وعريسها، حيث يعد هذا هو الظهور الأول لابنتها. 

علا غانم تصفف شعرها

ظهرت الفنانة علا غانم بفستان أنيق، وذلك أثناء تصفيف أحد خبراء الشعر لشعرها، ونالت الصورة إعجاب الكثيرون على رواد السوشيال ميديا، حيث كانت هذه الصورة خلال استعداد علا غانم لحفل الزفاف، وكانت هذه الصورة الأولى التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

كاميليا الدفراوي

ظهرت ابنة علا غانم كاميليا الدفراوي، أثناء احتضان العريس لها، وهو ما انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، كما ظهر حول العروس صديقاتها، اللاتي التف حولها فرحة بها. 

فستان زفاف كاميليا يثير الجدل"

"فستان زفاف أسطوري".. هكذا كانت التعليقات على فستان ابنة علا غانم، الذي بدا وكأنه فستان أميرات، في حفل زفاف أسطوري، نال إعجاب الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

جدير بالذكر أن الفنانة علا غانم ظهرت يوم الاثنين الماضي، بعد غياب 4 سنوات عن الوسط الفني، حيث سافرت علا إلى الولايات المتحدة للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017. 

كما ظهرت علا غانم وهي تصفف شعرها قائلة: "بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان اظبط شعرى".

يأتي ظهور علا غانم وسط تعليقات من الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي عن سبب اختفائها وهل هذا يعني ابتعاد الفنانة عن الوسط الفني وهل من الممكن أن تعتزل قريبًا، إلا أن الفنانة علا غانم لم تكترث أو ترد لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.  

علا غانم حفل الزفاف كاميليا الدفراوي وسائل التواصل الاجتماعي العريس

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وائل لطفي

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