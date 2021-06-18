أحمدي نجاد: لن أصوت في الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم الجمعة، أنه لن يقوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها إيران اليوم، معللا ذلك "بأن نتيجتها واضحة"، على حد قوله.

وأوضح أحمدي نجاد أن مجلس صيانة الدستور، الذي استبعد ترشيحه لهذه الانتخابات لم يفسر منعه من الترشح.

وتابع نجاد "تم تحديد الفائز بشكل مسبق" في إشارة لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

وأكد نجاد أن إيران دولة غنية وقد تم صرف مواردها على السياسة الخارجية، مما يفسر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الإيرانيون.

وفى وقت سابق من اليوم، انطلق مارثون الانتخابات الإيرانية التى تميل لصالح رئيسي، وهو سياسي متشدد يدعمه المرشد آية الله علي خامنئي، وذلك وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات.

وأدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بصوته في الساعة السابعة وثلاث دقائق في حسينية الإمام الخميني وسط طهران، مطلقا بذلك عملية الاقتراع.

وجدد خامنئي دعوته لمواطنيه إلى المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع، والقيام بهذا الواجب في أسرع وقت ممكن.

وشدد خامنئى على أن المشاركة الواسعة ستسمح للبلاد والنظام السياسي للجمهورية الإسلامية بتحقيق مكاسب إضافية على الساحة الدولية.

رئيس هيئة الإنتخابات: إعلان النتيجة سيكون غدا السبت..

من جانبه، قال رئيس الهيئة الانتخابية الإيرانية إنه سيتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر يوم السبت إذا لم يكن هناك إعادة لفرز الأصوات.

وأعلن رئيس الهيئة أن عدد الناخبين بلغ نحو تسعة وخمسين مليون ناخب، وأن هناك نحو سبعة وستين ألف مركز اقتراع في المدن وأكثر من خمسة وسبعين ألف صندوق موزعة في مختلف القرى، وقد يتم استخدام المروحيات لإيصال الصناديق إلى المناطق والقرى الصعبة الوصول.

ويتنافس حجّة الإسلام رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، مع ثلاثة مرشحين آخرين، ويعد الأوفر حظا للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي يحول الدستور دون ترشحه لهذه الدورة بعد ولايتين متتاليتين.