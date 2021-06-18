الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسبب في اندلاع حريق هائل..

انفجار سيارة محملة بالنفط على طريق فيشا الصغرى بالمنوفية

انفجار سيارة محملة
انفجار سيارة محملة بالنفط

سادت حالة من الهلع عقب انقلاب سيارة محملة بالنفط على طريق فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والذي أدى إلى اشتعال النيران بالمكان المجاور.

وقامت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية بالدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، والتي امتد للأماكن المجاورة.

وصرح مصدر مسئول لموقع "الدستور" أن السيارة المملوءة بالنفط انفجرت عقب ملء محطة وقود  فيشا الصغري، ولا توجد إصابات بشرية حتى الآن.

وعلي الفور انتقل فريق من مركز شرطة الباجور وفريق من مجلس المدينة لمعاينة الحادث والمساعدة في السيطرة عليه.

انفجار سيارة محملة بالنفط

انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط
انفجار سيارة محملة بالنفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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