الجمعة 18 يونيو 2021
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فن

بعد صورها بحفل زفاف ابنتها.. عمر الفنانة علا غانم الحقيقي

علا غانم
علا غانم

 ترصد الدستور العمر الحقيقي للفنانة علا غانم .. حيث تألقت الفنانة علا غانم خلال حفل زفاف نجلتها كاميليا الدفراوي والذي أقيم في فندق هيلتون برج العرب بالإسكندرية، وذلك بوجود عدد كبير من الأهل والأصدقاء، الذين حضر أغلبهم من أمريكا لحضور حفل الزفاف .

وظهرت علا غانم خلال حفل الزفاف في أكثر من لقطة كانت أبرزها وهي تقوم بتسريحه شعرها، وكذلك وهي بصحبة ابنتها قبل حفل الزفاف نفسه، لتحل غانم في صدارة الترند على موقع جوجل، حيث أصبحت الأكثر بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية .

 العمر الحقيقي للفنانة علا غانم 

ولدت علا غانم في عام في دولة الكويت في نوفمبر 1971، وقد التحقت بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية بعد أن انتقلت للعيش هناك مع والديها، تحتفل في نوفمبر المقبل بعيد ميلادها الـ50 ويعد هذا هو العمر الحقيقي للفنانة علا غانم .

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في يوم زفافها.. من هي كاميليا الدفراوي ابنه علا غانم؟

تزوجت علا غانم ثلاث مرات، ولكن زوجها الحالي هو رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، وكانت متزوجة قبله وليد الضفراوي عندما كانت في السابعة عشر من عمرها وانجبت منه ابنتيها الوحيدتين وهما كاميليا وفريدة وانفصلت عنه، ثم تزوجت من أحمد المسلمي ولكن انفصلت بعد زواج دام عدة أشهر.

وكانت قد ظهرت "علا" الاثنين الماضي، في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وتوجه خلاله الشكر له على مجهوده، وبينما كريم يصفف شعرها، خاطبته قائلة: "كريم أنت تجنن.. شكرا ليك.. بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري.. رجعت بلدي تاني علشان أظبطه".

وكان آخر أعمال علا غانم فيلم "خط الموت" الذي عرض عام 2019 ولكنها كانت قد انتهت من تصويره عام 2017 وهو نفس العام الذي عرض لها فيه قبل رحيلها فيلم "الفندق"، وشاركها البطولة كل من محمد نجاتي، أحمد بدير، وحجاج عبدالعظيم، واشتهرت علا غانم بأدوار الإغراء، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي جعلت لها مكانة كبيرة عند الجمهور.

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