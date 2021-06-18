3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و453 حالة تعاف .

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات نابلس ، وقطاع غزة.

ولفتت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مريضا.

وحول المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، قالت الكيلة بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 445,412، بينهم 270,604 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الكيلة، توصل الحكومة الفلسطينية إلى اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية منتجة اللقاح الأشهر ضد فيروس كورونا، على البدء بتسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتبارا من اليوم الجمعة.

واتفقت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق مع فايزر على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأمريكية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهر أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.

وقالت الكيلة فى تصريحات صحفية اليوم "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية".

وتابعت الكيلة "وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأميركية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأميركية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق".