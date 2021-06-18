مركز جسور ينظم كورس لتعليم لغة الصم والبكم للمبتدئين

ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر كورس جديد لتعليم لغة الإشارة للصم والبكم للمبتدئين من المستوى الأول بداية من غدًا السبت، بالكنيسة الأسقفية في الزمالك على أن يستمر لمدة شهر و نصف.

يهدف الكورس إلى التعرف على أنواع الصمم وطبيعة الأصم و مشاكله وعلاقته بالمجتمع، وتتضمن الورشة تدريبا عمليا لتعلم كيفية استخدام حركات لغة الإشارة وإيماءات الجسد المختلفة واستخدامها للتعبير عن الأفكار المختلفة. يقام الكورس يومى السبت و الثلاثاء من كل أسبوع بدءا من السبت القادم التاسع عشر حتى الثلاثاء السابع و العشرين من يوليو من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء.

يذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم و خلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنوياً.

فكرة إنشاء مركز جسور

جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى .

ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

أنشطة مركز جسور

تتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية. يشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور و الأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.

جدير بالذكر أنه زار دكتور سامى فوزي، مطران الكنيسة الأسقفية رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وحدة ترجمة الكتاب المقدس للمسيحيين الصم بمصر بكنيسة يسوع نور العالم بمنطقة مصر القديمة، للاطلاع على آخر مستجدات المشروع والتعرف على فريق العمل، والذى يضم أربعة أفراد من الصم من الكنيسة، إذ يقام المشروع بالشراكة مع هيئة دور المعنية بتوصيل قصص الإنجيل للمسيحيين الصم.