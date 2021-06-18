إسبانيا: ارتداء الكمامات لن يكون إلزاميًا بدءا من 26 يونيو الجاري

أعلن رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" أن ارتداء كمامات الوجه للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لن يكون إلزاميا بدءا من 26 من شهر يونيو الجاري.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و 995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.