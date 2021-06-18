مصادر: زيادة كبيرة في رحلات الطيران إلى مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الأونة الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوي والركابي مختلفة الجنسيات، وخاصة في الجوية الدولية القادمة من معظم القارة الأوروبية، وذلك عقب حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الاعلى للمطارات مع بداية العام الجاري.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار القاهرة الدولي يشهد حاليا وصول العديد من الأفواج والوفود السياحية مختلفة الجنسيات القادمة من دول غرب وشرق أوروبا، فضلا عن زيادة الرحلات الجوية الروسية القادمة من مختلف المطارات الروسية عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة هناك، والتي بلغت ما يقرب من 15 رحلة يويما بمرحلتى السفر والوصول.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة رحلات الوصول والسفر الدولية والداخلية والتجارية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية " الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.