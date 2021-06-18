الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: زيادة كبيرة في رحلات الطيران إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الأونة الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوي والركابي مختلفة الجنسيات، وخاصة في الجوية الدولية القادمة من معظم القارة الأوروبية، وذلك عقب حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الاعلى للمطارات مع بداية العام الجاري.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار القاهرة الدولي يشهد حاليا وصول العديد من الأفواج والوفود السياحية مختلفة الجنسيات القادمة من دول غرب وشرق أوروبا، فضلا عن زيادة الرحلات الجوية الروسية القادمة من مختلف المطارات الروسية عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة هناك، والتي بلغت ما يقرب من 15 رحلة يويما بمرحلتى السفر والوصول.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة رحلات الوصول والسفر الدولية والداخلية والتجارية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية " الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

 

مطار القاهرة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وزارة الطيران تنشيط السياحة الرحلات الاجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بعد استيلائه على نصف مليار جنيه من الأهالي.. الأمن يضبط «مستريح شبين الكوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 مواطنين شرق نابلس ويغلق مداخل المدينة

بلينكن ولابيد يبحثان ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل