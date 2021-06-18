الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تسجيل 653 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قيرغيزستان

كورونا في قيرغيزستان
كورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الجمعة، 653 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 113 ألفا و430 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 372 حالة تعافي من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 104 آلاف و302 متعافي، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1920 حالة.

وأضاف المركز أن 2206 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 618 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن أكثر من 100 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 1% تقريبا من إجمالي عدد السكان.

العاصمة بيشكيك قيرغيزستان كورونا كوفيد اللقاح

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وائل لطفي

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