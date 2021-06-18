محافظ القاهرة يشكر مجلس منظمة المدن والحكومات الإفريقية

أعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كلمته خلال افتتاح أعمال جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس ، وللسيد جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية علي إختيارهم للقاهرة لإستضافة الدورة الخامسة والعشرون لأعمال المجلس التنفيذي للمنظمة مؤكدًا أنه تكريم نسعي دائماً للتشرف به، ونتذكر جميعاً إستضافة القاهرة لدورة المجلس التنفيذي في 18 يونيو 2019 وإجتماعات الريفيلا، وكذلك تنظيم وزارة التنمية المحلية للمؤتمر الأول "المدن قاطرة التنمية المستدامة",تلك الفاعليات التي تمت علي الوجه الأكمل.

كما أعرب محافظ القاهرة عن أمله أن تسير أعمال الدورة الحالية علي نفس وتيرة النجاح المعهود من المجلس خاصة علي أرض القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة خلال كلمته إلى أنه تشرف بالمشاركة فى التوقيع علي إتفاقية المقر الإقليمي للمنظمة عن شمال إفريقيا أمس والذى شهده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، مشيرا إلى أنه كان حدثاً تاريخيًا فريداً يبرهن أن التعاون والإدارة المشتركة إذا ما اجتمعا معًا وبإرادة وتنفيذ جادين فإنه يمكن التغلب علي الصعاب والتحديات وتحقيق إنجازات مشرفة علي النحو الذي شهدناه عند إفتتاح مقر المنظمة الإقليمية عن دول الشمال (نارو) امس، بحكمة وفاعلية ووفقاً لسياسات منظمتنا ومن أجل خدمة مصالح قارتنا الإفريقية.

كان شهد، أمس، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التدشين الرسمى لمقر إقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (النارو -NARO) بحى النزهة بحضور محمد بودرا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية وجان بير امباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والسيدة ماكورة كوليبالى رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الافريقية .. ريفيلا و اوجين وامالوا وزير التنمية المحلية الكينى .

محافظ القاهرة مع وفد منظمة المدن الأفريقية

محافظ القاهرة مع وفد منظمة المدن الأفريقية

محافظ القاهرة مع وفد منظمة المدن الأفريقية

محافظ القاهرة مع وفد منظمة المدن الأفريقية

محافظ القاهرة مع وفد منظمة المدن الأفريقية