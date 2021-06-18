الكرملين: المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن غير معروف

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن موعد بدء المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة غير معروف بعد.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن معرفة موعد ومستوى المشاورات بين البلدين، قال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الجمعة: "لا، إن موعد هذه المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي غير معروف بعد".

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، اتفقا خلال قمتهما الأولى في جنيف 16 يونيو الجاري على بدء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن تبادلا الهدايا خلال لقائهما في جنيف الأربعاء.

وقال بيسكوف إن الرئيس بوتين أهدى للرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة "موسكو" من أدوات الكتابة المزركشة بالتزيينات الروسية التقليدية المعروفة بـ "خوخلوما".

كما أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي بايدن أهدى لبوتين نظارة شمسية وتمثال من الكريستال للبايسون أمريكي.

وكان بوتين وبايدن أجريا الأربعاء، محادثات في جنيف السويسرية، أسفرت عن صدور إعلان مشترك لهما حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي"، كما عقد الرئيسان مؤتمرين صحفيين منفردين.

وكان أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا توجد حتى الآن أسباب لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا.

وقال بيسكوف، مساء يوم الأربعاء الماضي، ردا على سؤال بهذا الصدد: "كلا.. لا توجد أسباب لذلك إلى الآن".

وأضاف بيسكوف:"أن المباحثات بين الرئيسين بوتين وبايدن جرت كما كان يتوقعها الجانب الروسي إلى حد كبير"، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد من سيترأس الوفد الروسي للمباحثات بشأن الأمن الاستراتيجي بين البلدين.