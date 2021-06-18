الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي ضبط آداء الاقتصاد المصري وحقق اصلاحات جذرية

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي استطاع ضبط آداء الاقتصاد العام للدولة، وعمل إصلاحات جذرية، قضت على الاختلالات التي كانت موجودة من قبل وفي مقدمتها عجز الموازنة.

ونوه قريطم في تصريحات له اليوم، بالتصريحات التي قالها وزير المالية، محمد معيط، أن الرئيس السيسي استلم البلد وعجز الموازنة العامة للدولة 12.5%، وبفضل الإصلاحات ونمو الاقتصاد، استطاع الوصول بالعجز إلى نحو 6.7% وهو إنجاز مالي واقتصادي هائل، ولولا ظروف فيروس كورونا لكان عجز الموازنة نحو 5% فقط.

وشدد عضو لجنة صناعة النواب، على أن الوضع اختلف تماما في البلاد بعد تولي الرئيس السيسي المسؤولية، وأصبح هناك فائض أولي يقدر بنحو 104 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن كل المؤسسات الدولية، شهدت بنمو وتقدم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

 ولفت إلى أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، التي تمت وما تزال في الوطن برؤية واعية من الرئيس السيسي، لكان قد انهار الاقتصاد المصري لا قدر الله خلال جائحة كورونا، وهذا حدث مع اقتصادات عدة حول العالم.

وكان وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021- 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2021- 2022).

كذلك مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (55) هيئة للسنة المالية 2021-2022، والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية2021 -2022.

ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2021-2022. 

النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس السيسي وزير المالية محمد معيط الموازنة العامة للدولة

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وائل لطفي

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