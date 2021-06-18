محمد أحمد.. حكاية شاب مصري وضعت «ناسا» صورته على موقعها

شغف شديد وقراءة كثيرة وتصفح العديد من مواقع الفضاء، هذا ما كان يفعله محمد أحمد، منذ تخرجه من كلية الخدمة الاجتماعية، حيث عشق الفضاء وعلومه ولم يتخذ من دراسته البعيدة عن علوم الفضاء سببًا لتركه المجال الذي حرّك دوافعه واستطاع أن ينمي مهاراته به، حتى تحقق حلمه ووضعته وكالة الفضاء العالمية "ناسا" على صدر موقعها ليصبح المصري محمد أحمد في المركز الأول لمسابقة "ناسا" الخاصة بتصميم مجسم مجسم "جيمس ويب".

يقول محمد أحمد، خلال حديثه لـ الدستور، إن وكالة الفضاء الدولية ناسا تدعم محبي الفضاء من مختلف الدول حول العالم، كما أنها تنظم لهم مسابقات عديدة على مدار العام، ويكون للفائز صورة له على موقع ناسا تخليدًا لما فعله من اجتهاد في علوم الفضاء، مضيفًا: "اتفاجأت لما لقيت صورتي في موقع ناسا ومكنتش مصدق"، مؤكدًا أن ناسا أرسلت له دعوة لزيارة الوكالة في العام الماضي، لكن ظروف كورونا منعت الرحلة من الاستكمال.

ويروي محمد تفاصيل ما حدث، حيث يقول إن ناسا طلبت من متابعيها تصميم نموذج محاكاة للمجسم "جيمس ويب"، وهو تليسكوب صممته ناسا ليصور المجرات على بعد 13 مليار سنة ضوئية، وكانت مفاجأة ناسا أن التصميم الأقرب للتليسكوب الحقيقي ستدخله ناسا على موقعها وتنشر صورة صاحبه، ليكون الحظ حليفًا لمحمد ويقبل النموذج الخاص به ويصبح في المرتبة الأولى ضمن 8 متقدمين بنماذج للتلسكوب.

ويطمح محمد أحمد في أن تخترق مصر علوم الفضاء وتحقق بها نجاحات، بل وتجعلها مجالا للدراسة بعد المرحلة الثانوية لمحبي الفضاء والذين يريدون أن يختصوا به، قائلا :" نفسي أشوف بلدي بتدرس الفضاء في مناهج لطلابها وبتعمل طفرة فيه".

وعن طريقة نجاحه في التصميم، يقول محمد أحمد أنه سعى بكل ما لديه من طاقة وتركيز بأن يقرأ أبحاث الفضاء ويترجمها ويبحث عن مصطلحاتها، ويذاكر علوم الفضاء "اون لاين"، حيث كان دائمًا يقرأ عن التغير المناخي والطقس والفضاء، مضيفًا: "خطتي الجاية اني انقل علوم الفضاء من خلال قناة على اليوتيوب وارجو لمعلومات الفضاء على السوشيال ميديا".