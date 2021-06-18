«المالكي» يطلع نظيره الباكستاني على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس

أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، نظيره الباكستاني الشاه محمود قريشي، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة واستمرار التوسع الاستيطاني وممارسات الاحتلال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار المالكي ،خلال لقائه نظيره الباكستاني في إطار مشاركته في أعمال منتدى آنطاليا الدبلوماسي بتركيا، إلى ضرورة توسيع التنسيق والعمل المشترك لمواجهة الاسلاموفوبيا، وأهمية التنسيق المشترك في الساحة الدولية.

وناقش الطرفان كيفية الاستفادة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد اجتماعات بشكل موسع لمناقشة هذا الموضوع.

ومن جانبه، أكد قريشي موقف بلاده الثابت مع القضية الفلسطينية والدعم المستمر لتحقيق حل سلمي وعادل للشعب الفلسطيني بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وذلك عقب إعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 6 فلسطينيين من قرية سالم شرق نابلس.

وقال تليفزيون فلسطين، إن المعتقلين من عائلتين مختلفتين، حيث اقتادتهم القوات الإسرائيلية إلى مكان غير معلوم فور اعتقالهم.

وأغلقت القوات الإسرائيلية أثناء حملتها على القرية مداخل بلدة بيتا بالسواتر الترابية لمنع الفلسطينيين من الاشتباك معهم.

وفي سياق متصل، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تفاقم الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء مواصلة إسرائيل، بتصعيد ممارساتها وسياساتها غير القانونية، إلى جانب تزايد الفوضى التي يتسبب بها المستوطنين المتطرفين، الذين نقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ولفت منصور إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار، منوهًا إلى قيام قوات الاحتلال بشن المزيد من الهجمات الوحشية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، بما في ذلك جولة أخرى من الضربات الجوية الإرهابية ضد قطاع غزة أمس الثلاثاء، إلى جانب مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين واستفزازات المستوطنين المتطرفين في القدس الشرقية المحتلة، لافتًا لتعرض المقدسيين الفلسطينيين لاعتداءات متطرفة بشكل يومي من قبل المستوطنين المتطرفين الذين يواصلوا ترديد الموت للعرب وغيرها من الشعارات العنصرية البغيضة.