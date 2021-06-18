تعرف على تكلفة رحلة نسرين طافش في جزر المالديف

تقضي الفنانة السورية نسرين طافش هذه الفترة إجازتها الصيفية في جزر المالديف، حيث تنشر صورها بشكل يومي لجمهورها عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا.

وتنشر «طافش» تفاصيل رحلتها اليومية في المالديف بدءًا من فطارها صباحًا على الجزيرة، مرارًا بقضاء أوقتها وهي تقود "عجلة" على شواطىء الجزيرة الساحرة، وهو ما يجد قبول كبير ورواج بين جمهورها العربي.

تكاليف رحلة نسرين طافش فى جزيرة المالديف

وترصد "الدستور" تكاليف رحلة نسرين طافش في جزيرة المالديف وتحديدًا في فندق Vakkaru Maldives، وهو فندق من خمسه نجوم، ويبعد 30 كيلو عن وسط المدينة، وتصل تكلفه اليوم الواحد فيه حوالي 1000 دولار، أو ما يقارب الـ 16 ألف جنية مصري، وقد ظهرت نسرين لأول مرة على شواطىء الجزيرة الخاصة بالفندق منذ حوالي خمسة أيام حيث من المرجح أن تكمل الاسبوع هناك وهو ما يكلفها حوالي 7000 دولار وهو ما يكلفها أكثر من مائه ألف جنية مصري وهو مبلغ حجز الفندق فقط.

تفاصيل مشاركة الفنانة نسرين طافش فى مسلسل المداح مع حمادة هلال

الجدير ذكره أن نسرين كانت قد شاركت مؤخرًا بمسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال، وحقق العمل نجاحًا كبير خلال عرضه بالموسم الدرامي الرمضاني.

مسلسل "المداح بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، عمرو رمزى، محمد عز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوى ، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.

نسرين طافش

نسرين طافش