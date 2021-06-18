«لافروف»: مناقشة قضية بيلاروسيا مع بايدن تمت في سياق احترام سيادة الدول

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه خلال الاجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف جرت مناقشة قضية بيلاروس في سياق احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الجمعة: "لقد تم التطرق إلى قضية بيلاروس، ولم تكن هذه القضية موضوعاً منفصلاً، فقد كانت في سياق النقاشات المفاهيمية، التي جرت بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن". وأضاف وزير الخارجية الروسي:" أن روسيا وبيلاروس تواجهان حربا هجينة يتم شنها ضدهما"، مؤكدا أن الدولتين تتعرضان لضغوط خارجية.

وأشار إلى أنه ونظيره البيلاروسي أعربا أثناء مباحثتهما عن قلقهما من السياسة غير البناءة، التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وبيلاروس.

وتابع:" أنه ناقش مع نظيره البيلاروسي اليوم موضوع تدريبات "ديفيندير أوروبا" وتصرفات حلف"الناتو" الهادفة إلى تصعيد الموقف في القارة الأوروبية". وأكد لافروف أن التدريبات واسعة النطاق الجارية حاليا "ديفيندير أوروبا" يمكن أن ينظر إليها على أنها دليل على النوايا العدوانية للتحالف.

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من العقوبات على النظام الحاكم في مينسك، وذلك في أعقاب إجباره لطائرة تسافر بين عاصمتين لدولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي على الهبوط في بيلاروس و اعتقال المدون رومان براتاسيفيتش.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال البرلمان في مسودة قرار تبناها إنه يتعين اتخاذ إجراءات عقابية ضد صناعة تكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية وملح البوتاس والصلب و صناعات الأخشاب في بيلاروس.



وأضاف المسودة أنه يجب أيضا وقف التعاون مع البنوك المملوكة للدولة في بيلاروس. كما يجب النظر في استبعاد بيلاروس مؤقتا من نظام التحويل السريع للأموال.



وقال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال المناقشة العامة يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تتخذ دول التكتل مزيدا من الإجراءات العقابية بشأن بيلاروس خلال القمة المقبلة. و لأول مرة تم الاتفاق على فرض عقوبات اقتصادية محددة الهدف.

