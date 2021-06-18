بعد افتتاح مقر شمال إفريقيا بالقاهرة.. «شعراوي»: نقدم كل الدعم لأنشطة منظمة المدن الإفريقية

- الاستفادة من الخبرة المصرية في الدورة القادمة للمنظمة في كيسومو بكينيا.

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثاني لأعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل إمكاناتها وخبراتها لخدمة أنشطة المنظمة المختلفة خاصة بعد التدشين الرسمي لمقر إقليم الشمال الإفريقي بالقاهرة وتوقيع اتفاقية المقر بحضور رئيس الوزراء .

- مصر تضع كل إمكاناتها لخدمة القارة الإفريقية

وشدد وزير التنمية المحلية، على التزام الدول المصرية بوضع كل إمكاناتها لخدمة قارتنا الإفريقية في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أهمية قصوى لكل ما يفيد قارتنا ويدعم العمل الجاد والدؤوب لمواجهة مشاكلها وقضاياها وتعزيز الاواصر بين شعوبنا.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم الفني واللوجستي لوزارة التنمية المحلية الكينية لإخراج حدث مؤتمر (افريكا سيتي 2022) على أكمل وجه في مدينة (كيسومو) الكينية ، مشيراً الي أنه سيقوم بالتواصل المستمر مع نظيره الكيني خلال الفترة القادمة لمتابعة كافة استعدادات كينيا لاستضافة المؤتمر خاصة في ظل ترحيب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالتقدم بملف مصر لاستضافة مؤتمر المدن الافريقية (افريكا سيتي) لعام 2024.

وفي سياق متصل، أعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، في كلمته خلال افتتاح أعمال جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس ، وللسيد جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية على اختيارهم للقاهرة لإستضافة الدورة الخامسة والعشرون لأعمال المجلس التنفيذي للمنظمة، مؤكدًا أنه تكريم نسعى دائماً للتشرف به، ونتذكر جميعاً استضافة القاهرة لدورة المجلس التنفيذي في 18 يونيو 2019 واجتماعات "الريفيلا"، وكذلك تنظيم وزارة التنمية المحلية للمؤتمر الأول "المدن قاطرة التنمية المستدامة"، تلك الفعاليات التي تمت على الوجه الأكمل .

كما أعرب محافظ القاهرة عن أمله أن تسير أعمال الدورة الحالية، على نفس وتيرة النجاح المعهود من المجلس خاصة علي أرض القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة خلال كلمته إلى أنه تشرف بالمشاركة في التوقيع على اتفاقية المقر الإقليمي للمنظمة عن شمال إفريقيا، أمس، والذى شهده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، مشيرا إلى أنه كان حدثاً تاريخيًا فريداً يبرهن أن التعاون والإدارة المشتركة إذا ما اجتمعا معًا وبإرادة وتنفيذ جادين، فإنه يمكن التغلب على الصعاب والتحديات، وتحقيق إنجازات مشرفة على النحو الذي شهدناه عند افتتاح مقر المنظمة الإقليمية عن دول الشمال (نارو) امس، بحكمة وفاعلية ووفقاً لسياسات منظمتنا ومن أجل خدمة مصالح قارتنا الإفريقية.