الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تسجل 3058 حالة اصابة جديدة بكوفيد-19 و22 وفاة

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الجمعة، تسجيل 3058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 210 آلاف و782 حالة إصابة.


كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 22 حالة وفاة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1577 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا في تايلاند.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ المحلية.


وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن إجمالي حالات التعافي ارتفع الى 176 ألفا و410 حالات.

وقد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

السلطات الصحية في تايلاند تايلاند كورونا كوفيد اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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