برعاية «حماية الطفل».. حملة للتوعية من مخاطر الختان في الشرقية

نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية، ووحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز والمدن بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، عددا من الفعاليات تحت عنوان "احميها من الختان" وذلك في الفترة من 10 إلى 14 يونيو الجاري، بهدف نشر الرسائل القانونية الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وذلك في ظل الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

- أهداف الحملة

و أوضح أيمن العطار، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، أن الحملة استهدفت مختلف شرائح المجتمع للتعريف بجريمة ختان الإناث وما لها من عواقب نفسية وصحية ومجتمعية مما يؤثر بالسلب على المجتمع ككل، لافتاً إلى مشاركة أعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بدورات تدريبية من خلال " تقنية زووم " حول التوعية بالقانون الجديد وكيفية نشر الرسائل القانونية الخاصة به.

وأشار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام،أنه تم التنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية لعقد تدريب مشترك لمقرري وحدات حماية الطفل والرائدات الريفيات لتوعية المجتمع بأن جريمة ختان الإناث جريمة يُعاقب عليها قانوناً ومحرمة شرعاً (بناءاً على البيان الصادر من دار الإفتاء المصرية 2007 – وبيان مجمع البحوث الاسلامية – خطاب شيخ الأزهر للنائب العام).

- إجراءات التصدي لجريمة الختان

وأوضح "العطار" أهم الإجراءات التي أتخذت للتصدي لجريمة الختان هو الحماية الجنائية لختان الإناث وتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث بإجراء تعديلات عام 2016 على المادة 242 مكرر من قانون العقوبات واستحداث مادة جديدة برقم 242 مكرر وذلك بالقانون 78 لسنة 2016 وأخيرا التعديل بالقانون رقم 10 لسنة 2021، حيث تم تشديد العقوبة على الطبيب أو ممارس مهنة التمريض وغلق المنشآت ومعاقبة كل من طلب ختان الأنثى حتى لو لم يتم ختانها أو روج لذلك.

أضاف مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أن مقرري الوحدات الفرعية بمختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة، نفذوا حملات توعية مكثفة من خلال المرور على المنازل والمساجد و المصالح الحكومية وكلية الآثار بصان الحجر واستخدام مكبرات الصوت بالشوارع و تعليق البنرات التوعوية للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مختلف الفئات العمريه ونشر الرسائل التوعوية عن مخاطر جريمة الختان

وتم استهداف حوالى 10 آلاف مواطن (سيدات - رجال - – اطفال ) بمختلف مراكز ومدن المحافظة، و مشاركه الرائدات الريفيات، وحضور فعاليات ندوة جمعية تنمية المجتمع بقرية ميت جابر بمركز بلبيس يوم 12 يونيو الجاري، بالإضافة إلى المشاركة بالحملة بقرية الزنكلون بمركز الزقازيق يوم 13 يونيو الجاري، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن في حملات التوعية ولقاء المواطنين، و قامت رئاسة مركز صان الحجر بنشر الرسائل التوعوية بين العاملين بجميع الإدارات بالمركز ، وكذلك تم تنفيذ حملة توعوية للطلاب داخل كلية الآثار بصان الحجر لتوعيتهم بأخطار الختان.

فيما قامت رئاسة مركز ابوكبير بعقد اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية القروية وبحضور نائبي المركز ومديري الإدارات لتفعيل دور المشاركة بالحملة على أوسع نطاق ممكن ، وخلال الحملات التوعوية تم إعداد مادة علمية لتوزيعها على المواطنين تضمنت فتوى دار الإفتاء المصرية بشان الختان ، وخطاب الأزهر الشريف للنائب العام بشأن قضية ختان الإناث .