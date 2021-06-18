الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم بتزوير عقود زواج وشهادات دراسية بالإسكندرية

تزوير
تزوير

تنباشر النيابة العامة بالإسكندرية، التحقيق مع صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر، مقيم  بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية – له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.

كان عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف مقر الشركة المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر  بمقر الشركة على (2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات – كمية من كارنيهات تحقيق الشخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة "مزورة بالكامل" - إيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة بالكامل" - عقود زواج عرفى خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - إقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - دعاوي صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات  ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"- شهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل") جميعها مزورة أو  معدة للتزوير .. كما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير (2 طابعة ألوان  - ماسح ضوئى "سكانر" – ماكينة لقطع الأوراق ) وكذا (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على محادثات متبادلة مع عملائه تدل على نشاطه المؤثم، (2 جهاز حاسب آلى) بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بنماذج وصور لمستندات ومحررات مختلفة "معدة للتزوير".

بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه واستخدام الأجهزة المضبوطة فى تزوير المحررات الرسمية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

جرائم تزوير المحررات الرسمية الداخلية تقليد الأختام الحكومية صاحب شركة

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وائل لطفي

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