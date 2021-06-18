الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بقرية الدكة بنصر النوبة

إسعاف
إسعاف

شهدت قرية الدكة بمركز نصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، واقعة غريبة من نوعها وفاة 3 أطفال شنقًا في مسكنهم في ظروف غامضة، ما أدى إلى نشر حالة من الحزن والأسى داخل القرية بأكملها.

وقالت سيدة بقرية الدكة بمركز نصر النوبة، نفس القرية التي وقعت بها الجريمة، إن والدة الأطفال تعاني من مرض نفسي، وأنها كانت متواجدة في منزل أسرتها بقرية قورته التابعة لنفس المركز، ولكن عند علم زوجها أن تتعب بشكل مستمر.

وأضافت لـ'' الدستور'' أن زوجها اصطحبها إلى منزلهم بقرية الدكة وبرفقتهم أطفالهم الـ 4، مساء أمس الخميس، وقضوا معاها الليلة كاملة، إلا أنهم في صباح اليوم الجمعة، بأنها أقدمت علي شنق أطفالها الـ3 والذي تتراوح أعمارهم ما بين 3 لـ7سنوات، بالإضافة إلى أنها كانت تريد أن تكرر نفس فعلتها في الطفل الأخير إلا أنه فر هاربًا منها إلى منزل أسرتها ليخبرهم ما حدث.

وتلقت مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، إخطارًا  يفيد بمصرع 3 أشقاء في ظروف غامضة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي موقع الجريمة، لمعاينة الحادث، وتم نقل الأطفال إلى المشرحه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

جدير بالذكر أن شنت مديرية أمن أسوان، حملات أمنية مكثفة، لفرض السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة إلى  الحملات التموينية على الأسواق لرصد المخالفات والتأكد الالتزام بالأسعار المحددة، ومحاربة ظاهرة الاستغلال في أسواق المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الأمنية اليومية التي تنظمها مديرية أمن أسوان في مختلف القضايا، لفرض السيطرة الأمنية بكافة أشكالها، وتشمل الحملات، تنفيذ الأحكام، والمخالفات المرورية، وقضايا المسطحات، وغيرها.

أسوان اطفال وفاة تحقيق تحقيقات مسكن

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