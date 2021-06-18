«قسطرة شريانية» تنقذ حياة مريضة من نزيف حاد بالكلي بمستشفى طنطا التعليمي

أعلنت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي بوحدة الأشعة التداخلية في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، بإجراء قسطرة شريانية استغرقت ساعة تقريبا بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا.

و قال ‏الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم عمل قسطرة شريانية لحقن تمدد في شريان الكلى اليمنى والمتسبب في نزيف حاد باستخدام الملفات الحلزونية مع إغلاق كامل واختفاء التمدد الشرياني بعد الحقن مباشرة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الشرقاوي عضو الفريق الطبي، استقرار حالة المريضة، موضحًا أن القسطرة الشريانية أجريت بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى التعليمي العالمي، موجهًا الشكر للدكتور محمود سليم، مدير المستشفى، والدكتورة نجلاء دعبيس رئيسة قسم الأشعة، والدكتور عمرو البدري رئيس وحدة الاشعة التداخلية.

- تجهيزات متكاملة للتعامل مع الحالات النادرة

فيما أكدت الدكتورة نجلاء دعبيس رئيسة قسم الأشعة، أن المستشفى التعليمي العالمي الجامعي مجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانيات للتعامل مع مثل هذة الحالات النادرة، حيث يقدم قسم الاشعة التداخلية خدمات نوعية ومميزة لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بإقليم الدلتا.

و ضم الفريق الطبي الدكتور عمرو البدري أستاذ الأشعة، والدكتور أحمد الشرقاوي مدرس واستشاري الأشعة، والدكتور أشرف داوود مدرس مساعد الأشعة.