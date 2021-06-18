الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمنع الضوضاء.. حملة للحد من انتشار مكبرات الصوت بـ«التكاتك» بكفر الشيخ

محاربة الضوضاء
محاربة الضوضاء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ،  حملة مكبرة لضبط ومصادرة مكبرات الصوت المخالفة بمركبات «التوكتوك»، بشوارع المدينة، للحد من ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي ترأسها محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون الإشغالات والإزالات، عن ضبط والتحفظ على عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات التي تسبب الكثير من الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، بسبب تشغيلها بصوت مرتفع جدا مما يترتب عليه ضررا للمواطنين ليلًا ونهارًا، خاصة كبار السن والمرضى.

- تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة

وأكد جمال ساطور،  رئيس المركز والمدينة، تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار تلك الظاهرة المسببة للإزعاج بشوارع المدينة، والتصدي لها بكل حزم، في إطار تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمصادرة مكبرات الصوت المخالفة التي تستخدمها مركبات "التوكتوك"، للعمل علي راحة المواطنين والحد من التلوث السمعي.

وفي سياق منفصل،  أطلق جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الشوارع وصيانة الكشافات، وذلك في اطار تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت حكمت الباز، رئيس قرية غرب تيرة بالحامول، أعمال إزالة التعديات من سلالم وأرصفة ورفع الإشغالات بشارع بقرية 44 الجدية وفتح الشارع للمواطنين وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، كما تابع تميم ابو زيد، رئيس قرية الزعفران، بمتابعة صيانة كشافات الإنارة العامة، وتركيب لمبات ليد بالمشاركة المجتمعية بقرية فريال الزعفران لرفع مستوى الانارة العامة بمداخل القرية.

توكتوك ضوضاء بيلا جمال ساطور مكبرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

تفاصيل حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

انفجار سيارة محملة بالنفط على طريق فيشا الصغرى بالمنوفية

بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم

أول مكالمة للحكومة الجديدة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يتصل بسامح شكري