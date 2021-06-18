لمنع الضوضاء.. حملة للحد من انتشار مكبرات الصوت بـ«التكاتك» بكفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لضبط ومصادرة مكبرات الصوت المخالفة بمركبات «التوكتوك»، بشوارع المدينة، للحد من ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي ترأسها محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون الإشغالات والإزالات، عن ضبط والتحفظ على عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات التي تسبب الكثير من الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، بسبب تشغيلها بصوت مرتفع جدا مما يترتب عليه ضررا للمواطنين ليلًا ونهارًا، خاصة كبار السن والمرضى.

- تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة

وأكد جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار تلك الظاهرة المسببة للإزعاج بشوارع المدينة، والتصدي لها بكل حزم، في إطار تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمصادرة مكبرات الصوت المخالفة التي تستخدمها مركبات "التوكتوك"، للعمل علي راحة المواطنين والحد من التلوث السمعي.

وفي سياق منفصل، أطلق جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الشوارع وصيانة الكشافات، وذلك في اطار تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت حكمت الباز، رئيس قرية غرب تيرة بالحامول، أعمال إزالة التعديات من سلالم وأرصفة ورفع الإشغالات بشارع بقرية 44 الجدية وفتح الشارع للمواطنين وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، كما تابع تميم ابو زيد، رئيس قرية الزعفران، بمتابعة صيانة كشافات الإنارة العامة، وتركيب لمبات ليد بالمشاركة المجتمعية بقرية فريال الزعفران لرفع مستوى الانارة العامة بمداخل القرية.