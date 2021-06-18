ضبط 6 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية وعملات مقلدة في مصر القديمة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 6 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وعملات مقلدة في مصر القديمة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بتواجد 6 أشخاص داخل أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات ذهبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم الانتقال وأمكن ضبط كلٍ من طرف أول 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بحوزتهم مبلغ مالي، طرف ثان 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم عدد من الجنيهات الذهب "مقلدين".

وبمواجهتهم اعترف أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على اثنين من الطرف الثاني، نفيا علمهما بكون العملات المضبوطة مقلدة" وقررا له بمعرفتهما بالثالث من الطرف الثانى وقيامه بالاتجار في العملات الذهبية وبيعها بسعر أقل من السعر الرسمى، وإتفقا معه على التقابل بالمقهى محل الضبط لرغبته في شراء كمية من تلك العملات، حيث حضر أفراد الطرف الأول وتقابلوا مع أفراد الطرف الثانى لشراء العملات الذهبية المشار إليها.

وبمواجهة المتهم الذي تم العثور بحوزته على العملات الذهبية المقلدة، إعترف بشروعه في النصب على الطرف الأول عقب إيهامهم بأن العملات المقلدة المضبوطة بحوزته ذهبية على خلاف الحقيقة وبيعها لهم بأقل من سعر الذهب الرسمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبي الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذاً من الشركة الخاصة به الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مقر الشركة المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على (2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات – كمية من كارنيهات تحقيق الشخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة "مزورة بالكامل" - إيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة بالكامل" - عقود زواج عرفى خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - إقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - دعاوي صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"- شهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل") جميعها مزورة أو معدة للتزوير.