«مش أول غني يتقدم لي».. ماذا قالت ريهام حجاج عن زوجها محمد حلاوة؟

تصريحات عديدة أطلقتها الفنانة ريهام حجاج، خلال لقائها الذي أذيع أمس مع الإعلامية بوسي شلبي، على قناة النهار، حيث قادها البرنامج لتصدر محركات البحث عقب تصريحات لأول مرة عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة.

حلاوة كل شيء في حياتي

قالت ريهام حجاج، "إن رجل الأعمال محمد حلاوة، يمثل كل شيء في حياتها، وهو رجل يمتلك كل المُواصفات التي حلمت بها في شريك حياتها، متابعة: "احنا مش بنفسن ومش بنأذي حد، الناس بتحكم علينا وبيتدخلوا في نوايانا، وعلاقتنا ببعض، وإذا كنا بنحب بعض ولا لأ".

"ردها على زواجها منه بسبب الفلوس"

وتابعت: "مبدئيًا بعض الناس يعطون لأنفسهم الحق لكي يحكموا على حياتنا الخاصة، ودايمًا من ضمن الانتقادات إني اتجوزته علشان معاه فلوس، وموضوع الفلوس ده غريب جدًا هو ما فيش حد ربنا كرمه غير محمد.. ليه المفروض الفلوس تخلي اتنين يعيشوا، مش أول حد غني يتقدم لي في رجالة كتير اتقدمولي".

"بحبه وبيحبني"

قالت ريهام حجاج: "أنا أحبه جدًا وهو يحبني كثيرًا ونحن نعيش مع نفسنا وليس لنا علاقة بأحد، ولكن المشكلة في الأحكام والأسئلة زي انتي بتحبيه وهو يحبك ولا لأ؟".

"مش أول شخص غني يتقدملي"

وردا على الانتقادات قالت ريهام حجاج: "أنتوا عرفتوا الراجل ده وعاشرتوه، فبعض الناس بتشوف الحاجة الحلوة وتعاقبك فيها"، متسائلة: "هو مفيش حد على وجه الكرة الأرضية ربنا كرمه وعنده فلوس غير محمد"، مؤكدة أنه ليس أول شخص غني يتقدم لها.

"سبب الانتقادات"

وأضافت ريهام حجاج: "الانتقادات التي أتعرضت لها يمكن لأن محمد شخص ناجح ومعروف وله قيمة في المجتمع، وأنا مشهورة وهذا ثمن الشهرة، وبالمنطق المفروض لا يكون هناك قلق، كما أنه من الممكن أن يكون لارتباط محمد بياسمين شهيرين".

"الطلاق أولا من ياسمين ثم الزواج منها"

وتابعت ريهام حجاج: "زواجي من محمد جاء بعد عام من انفصاله ولم يكن هذا الانفصال قد تم الإعلان عنه ولم أكن أعرف ولا يخصني، وعند زواجنا حدث فهم خاطئ للناس، وأصبحنا مادة خام للقيل والقال، ممكن يكون هذا ما حدث والطرف الآخر ظهر في برنامج وطلع وقال نفس الكلام وهذا محدث".

"الله حلل الزواج والطلاق"

واستطردت ريهام حجاج: "إذا لم يعلن الطرف الثاني انفصاله فهذا شيء لا يعيبه، لأن هذه حياته الخاصة وهو حر، ولو حدث زواج ثاني فهذا ليس له علاقة بمن انفصل قبل، وليس معنى أن أثنين انفصلوا أن هناك مشكلة أو انفصلوا بطريقة غير جيدة، وممكن يكون انفصلوا وبينهم علاقة جيدة، وليس شرطًا أن يكون الانفصال، لأن أحد الزوجين غير جيد، ولكن النصيب انتهى ومثلما حلل الله الزواج حلل الطلاق".