خريجة إعلام وتتحدث الإيطالية بطلاقة.. 10 معلومات عن ريهام حجاج

تصريحات عديدة أطلقتها الفنانة ريهام حجاج، خلال لقائها الذي أذيع أمس مع الإعلامية بوسي شلبي، على قناة النهار، حيث قادها البرنامج لتصدر محركات البحث عقب تصريحات لأول مرة عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ريهام حجاج.

1- ولدت في 22 سبتمبر 1986، وقضت طفولتها في إيطاليا، ثم عادت إلى القاهرة للالتحاق بالجامعية.



2- تخرجت ريهام حجاج من كلية الإعلام، وبدأت حياتها العملية بمجال التسويق والدعاية.

3- يصفها الجميع بأنها قليلة التحدث وقليلة الظهور أيضًا.

4- تتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة وأفضل من اللغة العربية.

5- كانت والدتها تحرص على ذهابها لمركز "الدين" في إيطاليا حتى تتعلم أصول الدين الإسلامي.

6- أول أعمالها فيلم "سفاري" مع رامز أمير وإيهاب فهمي، ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، وفي العام نفسه شاركت في مسلسل "أزمة سكر".

7- - تألقت في أدوار الشر خاصة بعد دور "نوراة" في مسلسل "سجن النسا" 2014.

8- اعتذرت عن مسلسل "هبة رجل الغراب" بسبب الأجر وخلافات على ترتيب أسماء على تتر المسلسل.

9- قالت إن السبب وراء موافقتها على مسلسل "هبة رجل الغراب"، هي أنَّها تحب باستمرار متابعة المسلسلات الأجنبية؛ لأنَّها أحبت المسلسل في نسخته الأمريكية.

10- نالت جائزة من مهرجان "مراكش" عن دورها بفيلم "بعد الطوفان".

قالت ريهام حجاج خلال لقاء امس الخميس، عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، "إذا لم يعلن الطرف الثاني انفصاله فهذا شيء لا يعيبه، لأن هذه حياته الخاصة وهو حر، ولو حدث زواج ثاني فهذا ليس له علاقة بمن انفصل قبل، وليس معنى أن أثنين انفصلوا أن هناك مشكلة أو انفصلوا بطريقة غير جيدة، وممكن يكون انفصلوا وبينهم علاقة جيدة، وليس شرطًا أن يكون الانفصال، لأن أحد الزوجين غير جيد، ولكن النصيب انتهى ومثلما حلل الله الزواج حلل الطلاق".

