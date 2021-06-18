مؤتمر نقابي إفريقي أغسطس لتنظيم العمل بالتزامن مع كورونا

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يتم التحضير لعقد مؤتمر أفريقيا والشرق الأوسط في شهر أغسطس، للنقابات الأعضاء بالاتحاد الدولي لنقابات البناء والأخشاب، مشيرا إلى أن الاجتماع المرتقب سيكون انطلاقة لتنظيم العمل في ضوء الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تطبيق "زوووم" في اجتماع الرئاسة العالمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، حيث يتولى "الجمل" منصب رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

وأشار "الجمل" إلى أنه منذ انتخابه رئيسا لأفريقيا والشرق الأوسط كان الهدف هو إعطاء المزيد من الدعم والقوة لأفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن وباء كورونا أثر على اوضاع اغلبية النقابات وعمالها والتي تجلت في انخفاض العضوية بالنقابات بسبب توقف العديد من المصانع، فضلا عن تخفيض الأجور وتسريح العمال.

وقال: "مع وضوح الصورة أصبح علينا التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد والعودة الى العمل الجدي من خلال استراتيجة واضحة تقوم على تسديد رسوم الانتساب للاتحاد وزيادتها، وتشجيع النقابات الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط كي تقوم بتسديد رسوم اشتراكاتها".

وشدد الجمل، على أهمية التواصل الدائم مع النقابات، وبناء وحدة النقابات الأعضاء في الاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب، على غرار الشبكة العربية للبناء والأسمنت، والتي بدأت ب4 أعضاء فقط، حتى أصبحت تضم جميع النقابات العربية في المنطقة.

ولفت إلى أنه في الاجتماع المقبل في شهر أغسطس سيتم مطالبة جميع الأعضاء لإجراء مسح شامل لجميع القطاعات غير المنظمة في بلدانهم والتي يجب أن تكون منظمة في الاتحاد مثل عمال الكهرباء، عمال نقل مواد البناء، عمال التنظيف في شركات البناء ومواد البناء.

وأكد عبد المنعم الجمل، أنه سيتم العمل من أجل إعطاء أهمية قصوى للشباب والمرأة في قطاعات البناء والأخشاب من ناحية التوعية والتنظيم.

وأضاف الجمل، أنه أكد خلال الاجتماع على الموقف الداعم للجهود المصرية من أجل الحفاظ على حقوق مصر المائية.

وشهد الاجتماع كذلك التأكيد على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، ورفض كافة الانتهاكات والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.