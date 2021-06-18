الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحذيرات من صراعات تهدد الأمن والسلام العالمي بسبب «التصحر»

احتفال مكافحة التصحر
احتفال مكافحة التصحر

قال أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ورئيس لجنة العلم والتكنولوجيا، إن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي التصحر يلقي الضوء على أهمية مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف وإعادة تأهيل الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة على مستوي العالم، خاصة في المناطق شديدة الحساسية للتصحر والجفاف مثل مصر، والذي من شأنه بناء القدرات الاقتصادية للمجتمعات ورفع قدراتها على التصدي للتحديات البيئية المختلفة.

 وأضاف عبدالعاطي، خلال الاحتفال باليوم العالمي للتصحر، إن ذلك يساعد على خلق وظائف جديدة وزيادة الدخل الفردي والناتج القومي ويحقق الأمن الغذائي للمجتمعات واستقرارها حول العالم، أن الحفاظ علي النظم البيئية وإعادة بناء المتدهور منها أصبح اليوم ضرورة ملحة ولم يعد ترفاً يمكن للبشرية إغفاله، حيث أن الأخطار المترتبة على إهمال هذا التوجه تؤدي إلى تعريض البشرية بالكامل إلى إضطرابات وصراعات قد تصل إلى تهديد الأمن والسلام العالمي بحلول عام 2050.

ومن ناحيته، قال الدكتور السيد خليفة، مدير مكتب الأكساد بالقاهرة، إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تعد من التهديدات الكبرى التي تؤثر في حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم خاصة النساء والأطفال. وقبل خمسة وعشرين عاما اعتمد 197 طرفا اتفاقية تاريخية تهدف إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التصحر على الصعيد العالمي، ولكن ما زال يتعين علينا القيام بالكثير، كما يؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 % سنويا.

وقال خليفة: “لذا يجب علينا العمل بشكل عاجل علي تغييرهذه الاتجاهات. فحماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يمكن أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وحفز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يساعدنا أيضا في التصدي لحالة الطوارئ التي يشهدها المناخ العالمي.  فلنعترف، ونحن نحتفي بهذا اليوم العالمي، بحتمية مكافحة التصحر في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة  مشيراً إلي ضرورة نعاون مركز بحوث الصحراء والمؤسسات العلمية لدول أفريقيا التي تعاني من التصحر وذلك لتقديم خبرات المركز إليهم من أجل مكافحة التصحر وتوفير الأمن الغذائي”.

وأشار الدكتور سعد موسى، المشرف العام علي الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، إلى أن مشكلة التصحر من التحديات التي تواجه ليس فقط مصر ولكن بعض الدول الإفريقية حيث أن هناك أكثر من 240 مليون شخص يعانون من الفقر ومشكلة سوء التغذية وأن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير الزراعة وتعاون القطاعات المختلفة تعمل جهود كبيرة لمواجهة مثل هذه التحديات مثل إجراء وقف التعدي علي الأرض الزراعية، واستنباط الأصناف النباتية المتحملة للجفاف، والمشروع الوطني لإنتاج البذوروتحويل نظم ري الأراضي الزراعية من طرق ري قديمة إلي طرق ري حديثة، ومحطات التحلية في ربوع مصر، والمشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة وذلك لمكافحة مشكلة التصحر لتحقيق الأمن الغذائي المصري حتى لا تتفاقم المشكلة ونصبح غير قادرين علي حلها، مشيراً إلى أن العلاقات الزراعية الخارجية تدعم البحث العلمي وتعمل على تسهيل المشروعات البحثية والتعاون بين القطاعات المختلفة.

تحذيرات اضطرابات وصراعات تصل إلى تهديد الامن والسلام العالمي بسبب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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