الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق جزئي للطريق الإقليمي إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال بالمنوفية

إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل

وقع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة "بالزلط والرمال"، صباح اليوم، على الطريق الإقليمي بالمنوفية أمام مركز الباجور، و تسبب في زحام مروري وغلق جزئي للطريق الإقليمي أمام المسافرين، وعلى الفور تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وإدارة المرور لدفع بالمعدات لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة "بالرمال والزلط"، على الطريق الإقليمي في المنطقة دائرة المركز، وتم التنسيق مع وحدة المرور  والدفاع المدني والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وقوة شرطية لإعادة تسيير حركة السيارات بشكل طبيعي مرة أخرى.

و بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بالزلط والرمال ووقوع الجزء الأمامي من السيارة في منطقة زراعية أسفل الطريق الإقليمي، دون وقوع خسائر بشرية، والدفع بونش ولودارات وسيارات تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، لإعادة حركة السير أمام السيارات بشكل طبيعي ورفع أثار الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسؤال السائق وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث. 

إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
إنقلاب سياره نقل
المنوفية محافظة انقلاب سيارة طريق الإقليمي إمام مركز شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بعد استيلائه على نصف مليار جنيه من الأهالي.. الأمن يضبط «مستريح شبين الكوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 مواطنين شرق نابلس ويغلق مداخل المدينة

بلينكن ولابيد يبحثان ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل