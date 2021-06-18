غلق جزئي للطريق الإقليمي إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال بالمنوفية

وقع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة "بالزلط والرمال"، صباح اليوم، على الطريق الإقليمي بالمنوفية أمام مركز الباجور، و تسبب في زحام مروري وغلق جزئي للطريق الإقليمي أمام المسافرين، وعلى الفور تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وإدارة المرور لدفع بالمعدات لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة "بالرمال والزلط"، على الطريق الإقليمي في المنطقة دائرة المركز، وتم التنسيق مع وحدة المرور والدفاع المدني والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وقوة شرطية لإعادة تسيير حركة السيارات بشكل طبيعي مرة أخرى.

و بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بالزلط والرمال ووقوع الجزء الأمامي من السيارة في منطقة زراعية أسفل الطريق الإقليمي، دون وقوع خسائر بشرية، والدفع بونش ولودارات وسيارات تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، لإعادة حركة السير أمام السيارات بشكل طبيعي ورفع أثار الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسؤال السائق وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إنقلاب سياره نقل

إنقلاب سياره نقل

إنقلاب سياره نقل

إنقلاب سياره نقل