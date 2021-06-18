الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المستثمرين» يطالب بزيادة أعداد المدارس الفنية في المناطق الصناعية

على حمزة
على حمزة

أكد المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان اتحاد المستثمرين وجمعياته بالمحافظات حريصين على دعم التعليم الفني وتطوير مناهجه سواء كانت العملية او النظرية.

وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور" ، أن كثيرًا من الناس لا يستوعب أهمية دور التعليم الفني في النهوض و تقدم الصناعة المحلية ، مؤكدًا أنه له عامل كبير في تطويرها، فالعامل هو قاطرة التنمية الصناعية في مصر، ضاربًا المثل بنماذج الطلبة في ألمانيا ومناهجهم الفنية التي تساعد على تطوير القطاع الزراعي.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان الاتحاد لديه مشروع عملاق منذ سنوات خاص بالتعليم الفني و هو يسمى التعليم الفني المزدوج (مبارك كول) سابقاً، لافتًا إلى أن هذا المشروع في مختلف محافظات الجمهورية يعتمد على التعليم و التدريب العملي في المصانع اكثر من النظري في المدرسة.

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية تطوير المناهج الخاصة بتطوير الصناعة حتى نستطيع مواكبة أحدث التطورات بالعالم، مطالباً بضرورة تدشين مدارس فنية اكثر في المناطق الصناعية بالمحافظات.

الجدير بالذكر ان الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يشتمل على 45 جمعية على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بالاستثمار الصناعي في مصر، ففي كل محافظة تتضمن جمعية او اكثر حسب مساحتها، و كل جمعية بها عدد كبير من الاعضاء، فلدينا داخل الاتحاد الآلاف من المصانع الموجودة على مستوى الجمهورية، فدور الاتحاد هو حل المشاكل التي تواجه المصانع والمستثمرين والصناع مع الحكومة المصرية.     

ويقوم الاتحاد بأنشطة عديدة تساعد على تشغيل الشباب ابرزها مشروع التعليم المزدوج (مبارك كول) سابقًا، وهذا المشروع يتبناه اتحاد المستثمرين بأسم المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية وهناك حاليًا 40 الف طالب يدرس في هذا المشروع وهو عبارة عن 4 ايام في المصنع و يومين في المدرسة لتخريج عامل صالح لسوق العمل وقادر على استخدام احدث الآلات والمعدات لكي يواكب تطور الصناعة التي يشهدها العالم اجمع. 

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