الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ لوحات تعريفية لأبطال السباحة بشواطئ الإسكندرية

شواطئ السباحين بالإسكندرية
شواطئ السباحين بالإسكندرية

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لوحات كبيرة بمدخل بوابات الشواطئ التي تحمل أسماء أبطال السباحة التي تم تغييرها هذا العام، تماشيًا مع مشروع الهوية البصرية بالأبطال المصرية في جميع المجالات.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه في استجابة سريعة لمقترحات المواطنين، وفي إطار الدور التثقيفي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتعظيما لأبطال السباحة المصريين ونظرًا لتساؤلات البعض عن البطلة  إيناس حقى "عروس النيل"  والبطل إسحاق حلمى "فرعون النيل" التي تم تسمية شاطئين بأسمائهم، تم وضع لوحات كبيرة على بوابات الشواطئ التي تحمل أسمائهم وبها معلومات ونبذة مختصرة عن بعض البطولات اللي حققها هؤلاء الأبطال.

وأضاف البيان أن هذا العمل يأتي لتعريف رواد الشواطئ بتاريخ أبطال السباحة الذي نفخر ونعتز بهم، واستجابة لمقترحات المواطنين التي تلقتها الإدارة عبر الموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وتستعرض «الدستور» نبذة من السيرة الذاتية لأبطال السباحة التي زينت أسمائهم بوابات شواطئ الإسكندرية:
•شاطئ إيناس حقي

إيناس حقي سباحة ومحامية مصرية، ولدت في عام 1930، و كانت أول سباحة مصرية في القرن العشرين، وأول فتاة تفوز بلقب بطولة العالم الأولى في سباحة المسافات الطويلة للفتيات عام 1955 بفرنسا، حيث قطعت 40 كيلومتراً في 10 ساعات و3 دقائق، كما حصدت المراكز الأولي في عدة بطولات وتزوجت من الفنان عادل خيري.

• شاطئ إسحق حلمي

إسحاق حلمي سباح مصري، ولد في يوليو 1901، يعتبر أول سباح مصري يعبر المانش عام 1928 نال نوط الجدارة من الملك فؤاد الأول، ونال وسام الاستحقاق من الرئيس محمد أنور السادات وهو أول مصري يرأس بعثة مصر في سباق كابري نابولي عام 1966، و لقب برائد السباحة الطويلة وعميد السباحين المصريين وأطلق عليه الإنجليز لقب "فرعون النيل".

شاطئ إيناس حقي
شاطئ إيناس حقي
شواطئ السباحين بالإسكندرية
شواطئ السباحين بالإسكندرية
شواطئ السباحين بالإسكندرية
شواطئ السباحين بالإسكندرية
شواطئ السباحين بالإسكندرية
شواطئ السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
السباحين بالإسكندرية
شواطئ الإسكندرية ابطال السباحة ايناس حقي اسحاق حلمي سيرة ذاتية الإسكندرية

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