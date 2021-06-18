الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة ضد متهمين بقتل صديقهما لسرقة موبايل

متهمين
متهمين

أصدرت النيابة العامة، برئاسة محمد عبدالودود، وكيل النائب العام، وإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قرارًا بحبس شابين اثنين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل صديقهما والشروع في دفن جثمانه، قبل أن يسرقا هاتفه المحمول ويبيعانه لآخر.

تعود تفاصيل الواقعة ليوم الاثنين الماضي، عندما  تلقى اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار مديرية أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من والدة الشاب "محمد هالي محمد السيد دسوقي" عمره 16 سنة، مُقيم بالمجاورة الثانية عشر بدائرة القسم، يعمل في محل هواتف محمولة بمنطقة "صيدناوي"، تفيد باختفائه عن منزل أسرته منذ عصر الأحد، وغلق هاتفه المحمول.

تبين من تحريات وجهود فريق البحث الجنائي، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، أن وراء الاختفاء شبهة جنائية، فيما عُثر على جثة المجني عليه مدفونة بمنطقة "أرض المزرعة" بمدينة العاشر من رمضان.

وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقاء المجني عليه وجيرانه بنفس المجاورة السكنية، أحدهما عمره 21 سنة، والآخر 19 سنة، واللذان استدرجا المجني عليه بحجة توصيله، وفي الطريق، وبمجرد وصولهما إلى مكان العثور على الجثة، أنهيا حياته بضربه على رأسه بحجر، قبل الاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة "آي فون" حديث، ودفن الجثة واللوذ بالفرار، فيما جرى ضبط المتهمين.

بمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأنهم باعا الهاتف المحمول إلى أحد الأشخاص بمركز بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

لنيابة العامة التحقيقات المحمول مدينة العاشر من رمضان أرض المزرع

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وائل لطفي

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