الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يعطل أنظمة الكمبيوتر في المباني المحيطة

«ديلي ميل» تكشف عن جدار أمني سري حول قصر باكنجهام

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

يعد الأمن السيبراني مشكلة خطيرة للغاية، ويطلب المتسللون فدية بأرقام قياسية من الشركات والمؤسسات.
 وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العائلة المالكة ليست محصنة وقد استدعت الملكة اليزابيث الثانية، المسؤولين من قسم الأمن السيبراني في " GCHQ" العام الماضي لتقديم المشورة بشأن الحماية الإضافية.
وأكدت الصحيفة أن الإجراءات المعززة لحماية أفراد العائلة المالكة من مجرمي الإنترنت، كان لها تأثير غريب على الأعمال التجارية بالقرب من قصر باكنجهام ، حيث اشتكى العديد من تأثيرات غير عادية على أنظمتهم

و أوضحت "ديلي ميل "  أن أحد هؤلاء الذين قيل إنهم تضرروا هو فندق Goring ، وهو قريب جدًا من القصر لدرجة أنه يعرف بين الموظفين باسم "الملحق الملكي"، كما تم استخدامه كجناح ضيف من قبل عائلة كيت ميدلتون قبل زفافها من الأمير وليام في عام 2011.

و غالبًا ما تلتقي الملكة بأصدقائها لتناول الشاي في الفندق ، كما فعلت الملكة الأم، و  أوضحت الصحيفة أن أحد الموظفين أخبر ضيفًا الأسبوع الماضي، بأنه " تسببت الحلقة الفولاذية الإلكترونية حول القصر في إحداث دمار لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بنا، حيث تعطلت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا مرتين تمامًا، ونحن نفهم ذلك بسبب التدابير الجديدة للأمن السيبراني على الطريق".
ورفض متحدث باسم فندق "Goring" التعليق ، لكن مصدرًا في الفندق أكد أنه حريص على التقليل من هذه المزاعم، بينما قال متحدث باسم قصر باكنجهام: "لن نعلق على الأمور الأمنية".
وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول الأوروبية وأستراليا سلسلة هجمات إلكترونية لعدد من قراصنة  يعتد أنهم روس، وكانت هذه القضية على قمة جدول المناقشات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة جنيف، وتعهد بايدن بالرد على اي هجمات الكترونية روسية، كما قدم لبوتين قائمة تضم 16 منشأة أمريكية يحظر الاقتراب منها.

الملكة اليزابيث الثانية قصر باكنجهام جدار امني سيبراني امني فندق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بعد استيلائه على نصف مليار جنيه من الأهالي.. الأمن يضبط «مستريح شبين الكوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 مواطنين شرق نابلس ويغلق مداخل المدينة

بلينكن ولابيد يبحثان ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل