الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس الاجتماع العام

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

شهدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عدد من الفعاليات خلال الساعات الماضية، إذ ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، الاجتماع العام بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

جاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، كهنة الكاتدرائية، وبحضور الأب بيشوي ناثان، كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبوان، وعدد من الأقباط.

بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم، للمرنم ممدوح صالح، وكورال يسوع الملك، فيما ألقى الأنبا باسيليوس مطران المنيا كلمة العظة والتي جاءت تحت عنوان "احذروا الشيب".

لقاء لجنة المهرجان الإيبارشي

وفي سياق آخر، اجتمعت لجنة المهرجان الصيفي الإيبارشي "كلمة الله"، بحضور الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، ومسؤول لجنة المهرجان الإيبارشي، والأب جورج جميل، مسؤول اللجنة الطقسية، والأب يوحنا سعد، مسؤول اللجنة الإبداعية، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

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تضمن الاجتماع مناقشة ترتيبات فعاليات المهرجان، بمشاركة اللجنة الروحية، والرياضية، والإبداعية، والفنية، كما تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الثاني والعشرين من يونيو، لعقد لقاء مع أمناء خدمة الكنائس، لمناقشة ترتيبات انطلاق المهرجان، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بالمقر البطريركي بكوبري القبة، على أن تختار كل رعية ما ينوب عنها في فعاليات المهرجان.

لكنيسة الكاثوليكية بمصر الانبا باسيليوس فوزي لجنة المهرجان الصيفي الأنبا إبراهيم اسحق كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا مكتب التعليم المسيحي فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بمصر

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