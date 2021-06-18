اسثتمارات وصادرات.. تفاصيل العلاقات التجارية بين مصر والسعودية

تصريحات كثير أطلقها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، خلال لقائه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، وعدد من المستثمرين وعدد من المستثمرين السعوديين، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة في مصر، حيث أشاد وزير التجارة السعودي بالاستثمار في مصر.

وترصد "الدستور" تفاصيل عن الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين "مصر والسعودية".

الاستثمارات السعودية في مصر، وفقًا لأخر بيانات متاحة عن هيئة الاستثمار المصرية، حتى 30 يناير عام 2020؛ قد بلغت قيمة إسهامات المستثمرين السعوديين في المشروعات المقامة في مصر بنحو 6.12 مليار دولار أمريكي، لعدد 6017 شركة، وبإجمالي رأس مال يبلغ قرابة 22 مليار دولار لهذه الشركات لتحتل المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث إجمالي حجم المشاركة في المشروعات الأجنبية في مصر.

بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة حتى نهاية شهر أكتوبر عام 2020 نحو 1.38 مليار دولار أمريكي أي 5.179 مليار ريال سعودي، موزعة على إجمالي 555 مشروعًا استثماريًا وموفرة لنحو 32 ألف وظيفة في المملكة، من ضمنها نحو 7500 وظيفة لمواطنين سعوديين بنسبة سعودة23%.

تعكس هذه البيانات ارتفاع الاستثمارات المصرية في السعودية بنسبة 27.3% عن آخر إحصاءات، أعلنتها الجهات السعودية نهاية عام 2016 بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي حينها.

"حركة الصادرات"

فيما يخص الصادرات، ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ عام 2019 مقارنة بعام 2018؛ لتبلغ ما قيمته 2.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بما قيمته نحو 1.5 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغ نسبته نحو 59.5%.

وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى الارتفاع الكبير في صادرات صناعات الزيوت البترولية، لكن من الملاحظ تنوع هيكل الصادرات المصرية إلى المملكة، كذلك ما بين خضر وفاكهة ومنتجات غذائية وسلع صناعية آلات ومعدات، أدوية، مصنوعات حديد وصلب، مصنوعات ورقية، فضلًا عن بعض المواد الخام من الحديد والصلب والأحجار الكريمة، بحيث لا يستأثر قطاع واحد باهتمام المستورد/السوق السعودية؛ مما يؤكد وجود فرص مستقبلية لنفاذ صادرات مختلف القطاعات إلى السوق السعودي.

"حركة الواردات"

وتتمثل أبرز واردات مصر من المملكة خلال الفترة 2017-2019 في منتجات تعتمد بالأساس على البترول كمدخل إنتاج كالبولي بروبلين والبولي إيثيلين، وكذا بعض الخامات الأخرى كالألومنيوم والحديد والصلب.