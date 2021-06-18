الجمعة 18 يونيو 2021
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عالم

رئيس الوزراء الماليزي يحث الشعب على الثبات في مواجهة تحديات كورونا

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين

حث رئيس الوزراء الماليزي، السيد محيي الدين ياسين، الشعب الماليزي على ضرورة الثبات في مواجهة التحديات والصعوبات التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية- اليوم الجمعة- أن النضال ضد جائحة "كوفيد- 19" يتطلب تعاونًا ودعمًا من جميع الأطراف، معربًا عن ثقته من أن البلاد ستخرج من الوباء قريبًا.

وأعرب ياسين عن اعتزازه بالروح القتالية العالية والمثابرة للماليزيين، خاصة العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة هذه الجائحة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

رئيس الوزراء الماليزي كورونا كوفيد اللقاح الشعب الماليزي

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