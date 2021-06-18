الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخص بـ 78 هاتفا محمولا مهرب من الجمارك في الساحل

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمنطقة الساحل، بحوزته عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل ، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية اثناء استقلاله سيارة "ملك شقيقه". 

  وعثر بحوزته على (78 هاتف محمول - 52 علبة هاتف محمول بذات الماركة "فارغة" - جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتمكنه من تهريب الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته عبر المنافذ الجمركية،  بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

- عقوبة التهرب الجمركي 

نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين.

واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتباررية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة

مديرية امن القاهرة رجال المباحث منطقة الساحل التحقيق مكافحة الجريمة وزارة الداخلية

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