الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في عيد ميلادها.. تفاصيل حفل الزفاف الاسطوري لـ نورا وحاتم ذو الفقار

نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار

تحتفل اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو الفنانة القديرة نورا بعيد ميلادها الـ67، حيث أنها من مواليد عام 1954 بالقاهرة وهي شقيقة الفنانة بوسي وقد حصلت على بكالوريوس تجارة، وكان أول أعمالها الفنية فيلم "وفاء للأبد" عام 1962، وبعدها انطلقت في عالم التمثيل .

وخلال رحلتها الفنية أرتبطت الفنانة نورا في أكثر من مرة لكن دائمًا ما تنتهي قصة حبها بالفشل فأول مرة كانت بعد شهور قليلة من خطبتها على المنتج محمد حسن رمزي 1987 الأ أن هذا لم يدم طويلاً  وانفصلا في هدوء شديد .

وبعدها قامت بإعلان زواجها من الفنان حاتم ذو الفقار، ولكن زيجتها لم تدم طويلًا هي الاخرى حيث انفصلت عنه بعدما قاموا بعمل حفل زفاف وصف بالاسطوري في الصحف وقتها بعدما تكلف مبالغ كبيرة وحضره عدد كبير من نجوم الفن في هذا الوقت، إلا أن الانفصال كان بسبب إدمانه المخدرات ودخوله السجن مثلما قالت بعض المواقع وقتها. 

وعن أسباب الانفصال، خرج ذو الفقار نفسه في أحد اللقاءات الصحفية وتحدث عنه وقال "إن مسألة طلاق أي إنسان ترجع إلى اختلافات في وجهات النظر، وهذا وارد في جميع الزيجات، ولا يوجد زوج وزوجة دون أن يكون بينهما اختلاف في الرؤية والمواقف لأن البشر كلهم مختلفون.. والسيدة نورا سيدة عظيمة لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا".

وعن بداية قصة الحب بين الثنائي والذي تم ضد رغبة والده، الذي كان يرغب بزواجه من أحدى قريباته، كان قد بدأ بمشهد اغتصاب فى فيلم "عنتر شايل سيفه"، حيث حرص ذو الفقار على عدم ملامسة جسد نورا، الأمر الذى لفت انتباهها له وجعلها  تحبه وتوافق على الارتباط به، وبالفعل وافق الاثنين على الارتباط بشكل سريع للغاية.

نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
نورا وذو الفقار
الفنانة نورا نورا الفنانة حاتم ذو الفقار ذو الفقار ونورا زواج نورا وذو الفقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

إيمى سمير غانم تنشر صورة جديدة لوالدتها وتطالب بالدعاء لها

حرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

«الصحة» الإسرائيلية تزيح موقع نظيرتها المصرية من خيارات جوجل.. تعرف على السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم