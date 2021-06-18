في عيد ميلادها.. تفاصيل حفل الزفاف الاسطوري لـ نورا وحاتم ذو الفقار

تحتفل اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو الفنانة القديرة نورا بعيد ميلادها الـ67، حيث أنها من مواليد عام 1954 بالقاهرة وهي شقيقة الفنانة بوسي وقد حصلت على بكالوريوس تجارة، وكان أول أعمالها الفنية فيلم "وفاء للأبد" عام 1962، وبعدها انطلقت في عالم التمثيل .

وخلال رحلتها الفنية أرتبطت الفنانة نورا في أكثر من مرة لكن دائمًا ما تنتهي قصة حبها بالفشل فأول مرة كانت بعد شهور قليلة من خطبتها على المنتج محمد حسن رمزي 1987 الأ أن هذا لم يدم طويلاً وانفصلا في هدوء شديد .

وبعدها قامت بإعلان زواجها من الفنان حاتم ذو الفقار، ولكن زيجتها لم تدم طويلًا هي الاخرى حيث انفصلت عنه بعدما قاموا بعمل حفل زفاف وصف بالاسطوري في الصحف وقتها بعدما تكلف مبالغ كبيرة وحضره عدد كبير من نجوم الفن في هذا الوقت، إلا أن الانفصال كان بسبب إدمانه المخدرات ودخوله السجن مثلما قالت بعض المواقع وقتها.

وعن أسباب الانفصال، خرج ذو الفقار نفسه في أحد اللقاءات الصحفية وتحدث عنه وقال "إن مسألة طلاق أي إنسان ترجع إلى اختلافات في وجهات النظر، وهذا وارد في جميع الزيجات، ولا يوجد زوج وزوجة دون أن يكون بينهما اختلاف في الرؤية والمواقف لأن البشر كلهم مختلفون.. والسيدة نورا سيدة عظيمة لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا".

وعن بداية قصة الحب بين الثنائي والذي تم ضد رغبة والده، الذي كان يرغب بزواجه من أحدى قريباته، كان قد بدأ بمشهد اغتصاب فى فيلم "عنتر شايل سيفه"، حيث حرص ذو الفقار على عدم ملامسة جسد نورا، الأمر الذى لفت انتباهها له وجعلها تحبه وتوافق على الارتباط به، وبالفعل وافق الاثنين على الارتباط بشكل سريع للغاية.

نورا وذو الفقار

نورا وذو الفقار

نورا وذو الفقار

نورا وذو الفقار