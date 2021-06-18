الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بحضور قيادات ميناء القاهرة.. استقبال حافل لأولى رحلات «إير كندا» من مونتريال

وصول رحلةً ايرًكندا
وصول رحلةً ايرًكندا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة إير كندا، قادمة من مدينة مونتريال في أول تشغيل لها إلى القاهرة، وذلك خلال مراسم استقبال خاص واحتفالية بوصول أول رحلة بحضور قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلين من السفارة الكندية ومسئولي مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.

وحرصت قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحق، على استقبال ركاب الرحلة برفقة ممثلي السفارة الكندية في القاهرة والقنصل التجاري، وبحضور أيضًا الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، ونسرين عثمانلي، مديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، وسامح عبدالباسط بهيئة تنشيط السياحة، والدكتور طارق إسماعيل، مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلة "إير كندا"، وصلت صباح اليوم إلى القاهرة وعلى متنها نحو 100 راكب، وتم إنهاء إجراءات جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، المخصص لشركات رحلات تحالف ستار، وسط استقبال خاص بالورود من فرق العلاقات العامة بالمطار.

وتم تجهيز استقبال خاص لأولى رحلات خطوط إير كندا، إلى مطار القاهرة، حيث تم استقبال الطائرة فور وصولها إلى المطار، برش المياه على جسم الطائرة، وهو البروتوكول المعروف بتشغيل خط جديد أو وصول رحلة طيران لأول مرة إلى المطار.

 

وحسب المصادر المطلعة، فإنه من المقرر أن تسير شركة إير كندا 3 رحلات أسبوعيًا بشكل منتظم إلى مطار القاهرة، بخط تشغيل مونتريال- القاهرة، وذلك بشكل مبدئي على أن يزيد معدل تشغيل الرحلات للشركة الكندية وفقًا للحجوزات والطلب.


- شروط السفر إلى مصر

 

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

 

بحضور قيادات ميناء القاهرة استقبال حافل لطائرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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