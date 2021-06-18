ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستأنف عودة خدمات مدارس الأحد الأنشطة الكنسية

أعلنت عدد من كنائس و ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استئناف عودة القداسات وخدمات مدارس الأحد والانشطة الكنسية بها بعد غد الاثنين وذلك تزامنًا مع أولى أيام صوم الرسل.

الأنبا كيرلس يعلن عودة القداسات

أعلنت إيبارشية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس والتي تُخضع لإشراف الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي عودة مشاركة الشعب القبطي في القداسات الإلهية بكنائس الإيبارشية ودير الأنبا بُضابا بنجع حمادي ابتدءً من بعد غدًا الأثنين.

وشدد الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في بيان له على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وفردًا في كل دكة خلال حضور صلوات القداس الإلهي.

عودة خدمات مدارس الأحد بكنائس شمال الجيزة

أما ايبارشية شمال الجيزة والتي تُخضع لإشراف الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة فأعلنت استئناف خدمة التربية الكنسية على مستوى كنائس الإيبارشية بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا المُستجد وذلك يوم الاُنين المقبل.

وأضاف الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة في بيانه: أنه عودة خدمات مدارس الأحد تكون بنظام موحد في جميع كنائس الإيبارشية وبنفس المواعيد للمراحل المختلفة في نفس الأيام على مدار الاسبوع على ان لا تتعدى ساعة كاملة مُشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

إيبارشية أبو قرقاص تستأنف عظة الأنبا فيلوباتير

ومن جهته اعلن الانبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص عن استئناف عظتة الأسبوعية الاثنين المقبل، وذلك تزامنًا مع صوم الرسل.

وأضاف الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص في بيان له، إلى استمرار صلوات القداسات الإلهية بنسبة 25% من مساحة الكنيسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث ارتداء الكمامات وفردا في كل دكه ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكد الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص عودة الخدمة الكنسية والأنشطة الخارجية وخدمات مدارس الأحد، مُضيفًا: على عودة صلوات الثالث بالكنائس مع الالتزام بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة، على أن تقام صلوات تبريك المنازل بمشاركة كاهن واحد مع أفراد الأسرة.

جدير بالذكر أنه تستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.