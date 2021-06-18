الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«الصحة»: لقاح «سبوتنيك» الأقرب للتصنيع في مصر بعد «سينوفاك»

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن لقاح سبوتنيك الروسى أبرز اللقاحات المرشحة للتصنيع في مصر بعد لقاح سينوفاك الصينى، لافتة إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتواصل مع الجانب الروسى لبدء تصنيع لقاح سبوتنيك في مصر قريبًا.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن المصانع المصرية مؤهلة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد وبجودة عالمية، لافتة إلى أن مصنع الشركة المصرية للأمصال واللقاحات فاكسيرا حصل على إشادة وفد الصحة العالمية، والتي أكدت قدرته وجاهزيته للتصنيع وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضحت أن وزارة الصحة تقوم بتجهيز المصنع الجديد لفاكسيرا بالسادس من أكتوبر بأحدث التجهيزات العالمية لتصنيع نوع آخر من لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه بالتزامن مع ذلك تُجرى وزارة الصحة مباحثات مع الشركات العالمية لتصنيع المزيد من لقاحات فيروس كورونا في مصر من خلال شركات الدواء المحلية القادرة على تصنيع اللقاحات.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة والسكان تعتمد على تقييم الأمان والفعالية للقاحات أولاً قبل توفيرها في مصر، كما أن مصر كانت شريكة في الدراسات التضامنية التي أجُريت على لقاحات سينوفارم وسينوفاك.

وأكدت أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع يوميًا مستجدات تصنيع لقاح سينوفاك في مصر وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التصنيع.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.

الصحة لقاح سبوتنيك الروسي لقاح سينوفاك الصيني المصانع المصرية تصنيع لقاحات فيروس كورونا فاكسيرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

بعد استيلائه على نصف مليار جنيه من الأهالي.. الأمن يضبط «مستريح شبين الكوم»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 مواطنين شرق نابلس ويغلق مداخل المدينة

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية