مصادر بـ«الصحة»: لقاح «سبوتنيك» الأقرب للتصنيع في مصر بعد «سينوفاك»

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن لقاح سبوتنيك الروسى أبرز اللقاحات المرشحة للتصنيع في مصر بعد لقاح سينوفاك الصينى، لافتة إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتواصل مع الجانب الروسى لبدء تصنيع لقاح سبوتنيك في مصر قريبًا.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن المصانع المصرية مؤهلة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد وبجودة عالمية، لافتة إلى أن مصنع الشركة المصرية للأمصال واللقاحات فاكسيرا حصل على إشادة وفد الصحة العالمية، والتي أكدت قدرته وجاهزيته للتصنيع وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضحت أن وزارة الصحة تقوم بتجهيز المصنع الجديد لفاكسيرا بالسادس من أكتوبر بأحدث التجهيزات العالمية لتصنيع نوع آخر من لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه بالتزامن مع ذلك تُجرى وزارة الصحة مباحثات مع الشركات العالمية لتصنيع المزيد من لقاحات فيروس كورونا في مصر من خلال شركات الدواء المحلية القادرة على تصنيع اللقاحات.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة والسكان تعتمد على تقييم الأمان والفعالية للقاحات أولاً قبل توفيرها في مصر، كما أن مصر كانت شريكة في الدراسات التضامنية التي أجُريت على لقاحات سينوفارم وسينوفاك.

وأكدت أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع يوميًا مستجدات تصنيع لقاح سينوفاك في مصر وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التصنيع.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.