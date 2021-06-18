هيئة الكتاب تُشارك بـ500 عنوان جديدة في معرض القاهرة الدولي

تستعد الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، للمشاركة في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية شهر يونيه الجاري، بما يقرب من 500 عنوان جديد من إصداراتها منذ نهاية الدورة الماضية حتى الآن، إلى جانب مئات العناوين الأخرى التي صدرت عن الهيئة في السنين السابقة، والتي يتراوح أسعارها من جنيه إلى 10 جنيهات، والتي تعتبر من كنوز الهيئة.

وتقدم الهيئة تخفيضات على أسعار إصداراتها بوجه عام حتى تكون في متناول أيدي الجميع، وذلك لتشجيع المواطنين على القراءة وإقتناء الكتب التي تغذي العقل، وتتنمي الفكر.

وبدأت الهيئة في الوقت الحالي إجراء لقاءات مع عدد كبير من الكتاب والأدباء والشعراء المصريين، لتسجيل فيديوها لهم عن الأعمال الأدبية المطروحة، أو قصائد لهم، لتحميلها على المنصة الرقمية الخاص بالمعرض التي تطلقها وزارة الثقافة يوم الثلاثاء المقبل، والتي سيكون عليها نشاط ثقافي افتراضي للمعرض خلال أيام إقامته.

وانتهت الهيئة من إجراء قرعة الناشرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، لتسكين لتحديد أماكن دور النشر، وتسكينها في أماكنها بالمعرض استعدادًا لتجهيز الأجنحة الخاصة بهم خلال الإسبوع المقبل.

ويشهد المعرض هذا العام إجراءات استثنائية في أعداد الجمهور الزائر، ودخوله إلى أرض المعارض، لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث أنه من المقرر ألا يتخطى عدد الزوار يوميًا على الـ 50 ألف زائر أو أقل من ذلك منعًا للتكدس والإزدحام داخل صالات العرض، بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

المعرض هذا العام يقام بدون دولة ضيف شرف، أو شخصية، حيث أن دولة اليونان التي كان مقررًا لها أن تكون ضيف شرف الدولة الحالية اعتذرت عن ذلك لظروف خاصة بها مرتبطة بفيروس كورونا، وتم إرجاء اللقب إلى العام القادم، كما أنه تم إرجاء شخصية يحيى حقي للدورة الجديدة أيضًا حتى تتمكن هيئة الكتاب من إقامة أنشطة وفعاليات تليق بإسمه.