«تعليم بنى سويف» تعلن شروط استقبال التظلمات للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف عن شروط استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية.

وقالت المديرية فى بيان له أنه سيتم استقبال تظلمات الشهادة الاعدادية بداية من الأحد المقبل وحتى الأحد الرابع شهر يوليو المقبل، حيث يجب على ولى الأمر سداد مبلغ 20 جنيه وصورة بطاقة ولي الأمر ورقم الجلوس وتعبئة نموذج مراجعة المواد الدراسية.

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "صباح أمس الخميس" نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة بنجاح 76.43 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة ، حضر منهم 41720 طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ،وفي الحياة العملية ، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

وفى سياق منفصل ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، وذلك في إطار خطة العمل المشتركة وتنفيذ الآليات المتفق عليها سابقا والتي ترتكز على العمل بروح الفريق الواحد وفقا لرؤية موحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات

وأكد محافظ بني سويف على أهمية الدور الكبير والهام الذي يقوم به أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بصفتهم التشريعية والشريك الأساسي والمحوري مع السلطة التنفيذية في الدفع بخطة الدولة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.