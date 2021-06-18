الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم بنى سويف» تعلن شروط استقبال التظلمات للشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف عن شروط  استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية.

وقالت المديرية فى بيان له أنه سيتم استقبال تظلمات الشهادة الاعدادية بداية من الأحد المقبل وحتى الأحد الرابع شهر يوليو المقبل، حيث يجب على ولى الأمر سداد مبلغ 20 جنيه وصورة بطاقة ولي الأمر ورقم الجلوس وتعبئة نموذج مراجعة المواد الدراسية.

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "صباح أمس الخميس" نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة بنجاح 76.43  % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة ، حضر منهم 41720  طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة  على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ،وفي الحياة العملية ، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

وفى سياق منفصل ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين المعنيين  من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، وذلك في إطار خطة العمل المشتركة وتنفيذ الآليات  المتفق عليها سابقا والتي ترتكز على العمل بروح الفريق الواحد وفقا لرؤية موحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات

وأكد محافظ بني سويف على أهمية الدور الكبير والهام الذي يقوم به أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بصفتهم التشريعية والشريك الأساسي  والمحوري مع السلطة التنفيذية في الدفع بخطة الدولة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بني سويف طلاب وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ بني سويف الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

بعد استيلائه على نصف مليار جنيه من الأهالي.. الأمن يضبط «مستريح شبين الكوم»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 مواطنين شرق نابلس ويغلق مداخل المدينة

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية