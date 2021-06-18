حرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح على القاهرة وعدد من الأماكن في مختلف محافظات مصر اليوم الجمعة، متوقعًا أن يكون طقس اليوم حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور"، أن طقس اليوم الجمعة سيكون حارًا قليلا نهارًا، ولطيف ومعتدل ليلا، كما سيكون حار بشكل ملحوظ على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، متوقعًا أن يكون الطقس لطيفًا خلال الليل على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حركة الرياح

وأضاف "شاهين" أن حركة الرياح ستشهد نشاطًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 ل 5 أمتار .

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وقال محمود شاهين إن درجات الحرارة اليوم في مصر ستكون كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 العظمى 28

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 31

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 33

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتابع "شاهين"، أن طقس السبت سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، أما عن طقس الأحد المقبل فإنه سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سِيناء وجنوب البلاد.